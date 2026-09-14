De la iniciación al torneo oficial: así busca el golf ampliar su base de practicantes tras siete años de crecimiento en España

La tercera edición de la Forty Golf Cup ha concluido este fin de semana en la Costa Blanca combinando la competición de alto nivel con una actividad de iniciación deportiva que ha atraído a cerca de 500 personas en la Escuela de Golf de Elche.

El torneo oficial se ha disputado este año por primera vez en el campo La Marquesa Golf durante la tarde del viernes y la jornada del sábado. En él han competido un total de 32 equipos formados por dos parejas, bajo la modalidad fourball a 18 hoyos. La victoria final de la competición por equipos recayó en el conjunto Bella Golf.

Como novedad este año, el programa técnico se amplió a cuatro torneos con la inclusión de las categorías Pro-Am y Beginners Cup. Esta última fue creada específicamente para dar continuidad competitiva a los aficionados que se iniciaron en la disciplina durante la edición anterior.

La convocatoria ha reunido a diversos rostros conocidos del ámbito deportivo y mediático. Entre los participantes figuraron el extenista Juan Carlos Ferrero, los exfutbolistas Bernd Schuster, Roberto López Ufarte y Esteban Vigo, así como la presidenta de la Fundación Blanca, Lola Fernández Ochoa.

Una lista en la que también aparecen periodistas deportivos como Carlos Martínez e Iñaki Cano, y la vicepresidenta de la RFEG, Mar Ruiz De la Torre. Ferrero, embajador de la cita y actual preparador mental del profesional Ángel Ayora, disputó tanto el Pro-Am como la prueba oficial.

El desarrollo del evento coincide con una fase de expansión para este deporte en el territorio nacional. España cerró el año 2025 alcanzando las 317.155 licencias federativas, lo que supuso un incremento interanual del 3,8 % y el séptimo ejercicio consecutivo de crecimiento acumulado.

Cursos de iniciación en la Escuela de Golf de Elche. Forty Golf Cup

De forma paralela, el sector mantiene una destacada contribución económica. Según el estudio elaborado por IE University para la RFEG y la Asociación Española de Campos de Golf (AECG), esta disciplina genera un impacto económico global de 15.937 millones de euros y cerca de 133.000 empleos en el país.

El informe señala además que España recibe anualmente a 1,4 millones de turistas de golf. De cada diez euros generados por este deporte, 8,9 euros repercuten fuera de los propios campos, beneficiando directamente a la hotelería, la restauración, el transporte y el comercio local.

En el ámbito autonómico, la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana se posicionó como la de mayor crecimiento en licencias de España durante el último año. La concentración de instalaciones y las condiciones climáticas de la provincia alicantina facilitan la práctica continuada durante todo el año.

Durante la entrega de premios celebrada en Puntapiedra, el promotor del evento y presidente de FORTY Group, Emilio Del Barrio, subrayó el objetivo de consolidar la cantera de jugadores noveles y facilitar su paso gradual hacia las pruebas reglamentadas.

De cara al calendario futuro, la organización avanzó el lanzamiento del circuito 4 to 40 Open Series para 2027. Esta iniciativa constará de cuatro torneos en distintas instalaciones; el equipo vencedor de cada prueba obtendrá plaza y estancia cubierta para disputar la gran final de la Forty Golf Cup 2027.