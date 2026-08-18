El ADN alicantino de The Ocean Race: la mitad de los trabajadores proceden de la Comunitat Valenciana

Hablar de The Ocean Race es hablar de una prueba deportiva de carácter multinacional, cuyo recorrido discurre con llegadas parciales en puertos de todos los continentes del planeta y con participantes procedentes de decenas de países.

Un evento global del que todo el ecosistema de la vela mundial está pendiente durante seis meses aproximadamente: la Vuelta al Mundo a vela, por equipos, la competición más apasionante y a la vez más dura de todo el calendario internacional.

Una regata cuyo puerto de salida es Alicante y que alberga las oficinas centrales de la misma en el Muelle 10 del puerto de la capital de la Costa Blanca desde que se mudó en 2009. En un primer momento, dada la magnitud del evento y la internalización del mismo, podría pensarse que en Alicante simplemente se organiza la salida de la prueba, en enero de 2027, durante unos días y poco más.

Nada más lejos de la realidad. Porque The Ocean Race, poco a poco y con el paso de los años y las regatas, va cogiendo un arraigo con la ciudad cada vez más fuerte. La organización se esmera porque cada vez más la sociedad alicantina sienta como suyo este evento deportivo que pasa por ser uno de los más importantes del mundo.

Para empezar, el ADN alicantino de The Ocean Race queda reflejado en los trabajadores que se esfuerzan a diario por ser "embajadores" de la prueba por la ciudad y por toda la Comunidad Valenciana. Más del 50% del total proceden de Alicante y Valencia fundamentalmente. Una plantilla que de los aproximadamente 30 empleados habituales se multiplica hasta llegar más de 100 durante los meses que dura la prueba que discurre alrededor del mundo.

"Nosotros somos la marca en la propia ciudad", asegura Jan Pérez, nacida en Elche y afincada en Alicante, responsable del Museo y Ciudades anfitrionas.

"Es lo que nosotros llamamos ‘hacer regata’ en nuestra propia ciudad. Muchos amigos y conocidos se interesan por la organización y preguntan por la prueba y la manera que tenemos de organizarlo todo. Nosotros mismos ejercemos de altavoz entre la gente de la ciudad", explica Estefania Esteve, natural de la Vall de Laguar y también afincada en Alicante desde hace muchos años, la directora financiera y responsable de relaciones institucionales locales de la prueba.

Ella, que lleva desde que se trasladó la sede de The Ocean Race a Alicante trabajando en la organización, lidera un equipo de trabajo cuya misión principal es estrechar lazos con la sociedad e instituciones alicantinas. Y esta es una labor que se realiza durante todo el tiempo en la que la regata podríamos decir que está en stand by, es decir cuando los barcos no están en el agua.

Uno de los proyectos trabajados por su departamento junto a varias empresas innovadoras, la Fundación Parque Científico de la Universidad de Alicante y Alicante Port Innova, que verá la luz a finales de septiembre, es la creación de AEI Medinnova-Mediterráneo Innovación Azul. Se trata de una Agrupación Empresarial Innovadora promovida por empresas alicantinas, asociaciones y entidades de referencia comprometidas con la innovación y el desarrollo de la economía azul.

Asimismo, The Ocean Race, con un gran compromiso con la labor educativa, ha donado, en las últimas fechas, al Real Club de Regatas de Alicante, y en concreto a la Escuela de Vela Municipal, seis embarcaciones ludics, para el entrenamiento de los jóvenes valores de la vela alicantina.

Por otra parte, The Ocean Race coparticipa con varias organizaciones y empresas de la Comunitat Valenciana en otros proyectos como en la medición de la huella de carbono junto a G2 by Globalomnium; la compensación créditos de carbono para impacto local positivo con un proyecto en la huerta de Valencia, Hortigo2, reforzando así el compromiso local con la regeneración del entorno; o la instalación de la tecnología Posinode, cerca de las oficinas centrales, que mide la calidad del agua para poder proporcionar muestras a la Autoridad Portuaria y poder mejorar la calidad del agua, junto a la startup alicantina Mediterranean algae.

Además, en su afán de que las empresas de la Comunitat Valenciana se involucren en lo que es el espíritu de la prueba, The Ocean Race organiza eventos especiales como el que realizó el pasado 20 de abril llamado El Reto.

El control desde Alicante

The Ocean Race puso nueve retos a las empresas de la Comunitat Valenciana de cara a cubrir necesidades tecnológicas e innovadoras que les van suscitando. De esta acción surgieron distintas colaboraciones, como la de Quasar Dynamics, una empresa que va a preparar los gráficos del campo de regatas de The Ocean Race Atlantic que dará comienzo en septiembre.

Pie: Imagen de la sede central de las oficinas de The Ocean Race ubicadas en el puerto de Alicante. Carmen Hidalgo The Ocean Race

"Alicante no es consciente de lo que tenemos aquí", declaró Estefania Esteve en una entrevista hace más de una década. Hoy repite la frase con orgullo y con el paso de los años y la experiencia acumulada asegura con satisfacción que ha quedado demostrado que "Alicante es capaz de organizar eventos como este". Y no solo la organización de la prueba.

"Parece que cuando se van los barcos esto ya se acaba. Al revés, entonces es cuando empieza una parte muy importante del trabajo de todos. De hecho, el Race Control, desde donde se controla todo el desarrollo de la prueba, también está en Alicante", zanja Jan Pérez.