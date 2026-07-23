El gran espectáculo de la vela vuelve a Alicante: 50 barcos y 400 regatistas conquistan la bahía en el TabarcaVela

La ciudad de Alicante vuelve a convertirse en el epicentro de la vela de crucero con la celebración de una nueva edición de la emblemática regata TabarcaVela-Trofeo Diputación de Alicante. Durante cuatro jornadas, entre el 23 y el 26 de julio, cerca de 400 regatistas distribuidos en 50 embarcaciones de máximo nivel nacional e internacional llenan de dinamismo las aguas alicantinas. Este acontecimiento náutico, que alcanza este año su trigésima edición, se consolida una vez más como la gran cita de referencia en el mar Mediterráneo y actúa como el preámbulo idóneo antes de la disputada Copa del Rey que se celebrará en aguas mallorquinas.

La Diputación de Alicante y el Ayuntamiento han puesto manifiesto el firme respaldo institucional a esta competición que impulsa el turismo y la práctica del deporte al aire libre. El diputado de Deportes, Bernabé Cano, resaltó que el trofeo no solo promueve los valores intrínsecos de la vela, como la disciplina, la superación y el trabajo en equipo, sino que también funciona como un motor económico fundamental para la provincia gracias al flujo constante de tripulantes, armadores, equipos técnicos, familiares y aficionados que se desplazan durante estos días.

La presentación oficial de esta destacada cita deportiva contó con la participación de diversas autoridades y responsables de la organización. Entre los asistentes estuvieron los concejales del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López y Carlos de Juan, junto a Máximo Caturla, vocal del Real Club de Regatas de Alicante, y Pedro Reyes, oficial principal de la competición. El acto fue conducido por el periodista Tomás Moya, quien desgranó los aspectos clave de un evento que trasciende lo estrictamente deportivo para convertirse en un fenómeno de gran calado cultural y social para toda la provincia.

La historia del TabarcaVela se remonta al año 1996, cuando echó a andar bajo el patrocinio inicial del Ayuntamiento de Alicante. Como rememoró Máximo Caturla durante el acto, la competición nació con el objetivo de poner al servicio de los deportistas toda la ilusión y la fascinación que ofrece el mar. A lo largo de sus tres décadas de trayectoria, el número de participantes ha experimentado un crecimiento sostenido, atraído tanto por las condiciones meteorológicas privilegiadas de la bahía alicantina como por el indudable atractivo técnico y paisajístico de la travesía hacia la reserva marina de Tabarca.

Máximo Carturla y Nacho Quero, los vocales de la Junta Directiva del Club de Regatas de Alicante. Iván Villarejo

El programa de la competición arranca con las actividades de recepción en el Race Village y el registro formal de la flota. Las jornadas de regata propiamente dichas combinarán exigentes pruebas de barlovento-sotavento en el campo de regatas de la bahía con la tradicional y esperada Vuelta a la Isla de Tabarca. Esta navegación hacia el espacio protegido constituye el momento cumbre del trofeo, una travesía en la que los regatistas deben poner a prueba no solo la preparación táctica del barco, sino toda su pericia e intuición marinera frente a las variables corrientes y vientos de la zona.

Más allá del ámbito estrictamente náutico, el TabarcaVela destaca por una completa agenda social que fortalece los vínculos entre la flota y la propia ciudad. Entre los actos programados sobresale la cena de armadores, que tendrá como marco incomparable el emblemático Castillo de Santa Bárbara el viernes por la noche, ofreciendo una perspectiva única de la ciudad iluminada. A esto se suma la tradicional cena de regatistas en la sede del Real Club de Regatas de Alicante, entidad organizadora que vuelve a volcarse en el perfecto desarrollo logístico del torneo.

La vicepresidenta, Rosalía Carbonell, y la concejal Lidia López, con el trofeo. Iván Villarejo

La proyección internacional que otorga esta regata a Alicante resulta incuestionable. Por sus aguas compiten tripulaciones y barcos de máxima categoría que lucen en sus vitrinas triunfos en regatas históricas como la Copa del Rey y la Copa de la Reina. Esta concentración de talento sitúa a la capital alicantina en el mapa de la alta competición náutica europea. En este sentido, los concejales Lidia López y Carlos de Juan incidieron en el notable impacto económico directo e indirecto que genera el evento, beneficiando de forma muy directa al sector hostelero, la restauración y el comercio local durante un periodo estival de máxima actividad en la ciudad.