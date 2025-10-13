La nobleza del balonmano vuelve a Alicante: El Pitiu Rochel en junio la fase final de la Copa del Rey

El balonmano ha regresado a Alicante para quedarse. Primero fue el Horneo EÓN el que volvió a situar a la ciudad en el mapa de la Asobal y ahora llega la Copa del Rey, competición que permitirá presenciar, del 5 al 7 de junio en el Pitiu Rochel, en eliminatorias a muerte súbita, a la nobleza del balonmano español.

El mítico pabellón alicantino ya fue sede de la Copa en abril de 2019, pero en aquella ocasión faltó el aliciente extra de un equipo de la tierra para dar calor y colorido a las gradas.

El próximo junio no será así, ya que el Horneo EÓN Alicante está ya clasificado de oficio por su condición de anfitrión. Junto al equipo de Fernando Latorre tiene su billete el todopoderoso Barcelona, clasificado como vigente campeón.

La Copa regresa a Alicante gracias a las gestiones del Ayuntamiento, la Real Federación Española de Balonmano, la Generalitat y la Diputación.

Para el Horneo EÓN, un club con apenas ocho años de vida, será su primera presencia en la competición más atractiva del año, ya que además de coronar la temporada permite vivir eliminatorias en las que todo puede pasar, a excepción de aquellas en las que esté el Barça, eterno dominador de la competición con 29 títulos, 12 de ellos enlazados de forma consecutiva.

Para Fernando Latorre, sin embargo, será su tercera experiencia como entrenador en una fase final. En la primera dio la gran campanada al plantarse en la final con el Balonmano Benidorm, que cayó ante el Barcelona.

Clasificación

Las otras seis plazas se las disputarán 24 equipos: los 16 de la División de Honor Plata Masculina, entre los que figura la Fundación Agustinos Alicante, y ocho de la máxima categoría, la Asobal.

Una vez confirmada Alicante como sede de la fase final, el Departamento de Competiciones de la Real Federación Española de Balonmano realizará este martes 14, a las 13.00 horas, el sorteo de la primera ronda, para el que se han configurado dos bombos.

En el bombo 1 están el Fertiberia Puerto Sagunto, Barça Atlètic, Balonmano Alcobendas, Trops Málaga, Trasmapi Gobycar Citubo Eivissa, Cisne Colegio Los Sauces, Fundación Agustinos Alicante, Cajasol Sevilla Proín, Attica 21 Hotels OAR Coruña, Contazara Zaragoza, Balonmano Soria y Confía Base Oviedo.

Reencuentro con la élite

Y en el bombo 2 figuran Viveros Herol Nava, Tubos Aranda Villa de Aranda, REBI Cuenca, Frigoríficos del Morrazo, Cajasol AX Puente Genil, Bada Huesca, Sanicentro Guadalajara, Caserío Ciudad Real, Anaitasuna, Servigroup Benidorm, UBU San Pablo Burgos y Blendio Sinfín Santander.

El objetivo de esta primera ronda es conformar 12 cruces que se deben resolver a partido único el 5 de noviembre, en casa de los equipos del Bombo 1.

“Es una gran noticia para Alicante este reencuentro con la élite del balonmano español porque se trata del deporte que más glorias ha dado a nuestra ciudad desde los tiempos del Calpisa”, destacó el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

“Queremos que la ciudad siga siendo un referente del deporte del primer nivel y esta fase final de la Copa del Rey en junio próximo le dará continuidad a otras competiciones de gran altura como la primera Maratón Elche-Alicante, la Gran Carrera del Mediterráneo o el tercer ATP Challenger de tenis Montemar”, añadió.

Reverdecer laureles

El Horneo EÓN reclama desde hace tiempo su condición de heredero legítimo del Calpisa, uno de los clubes más laureados de España en la década de los 70, ya que se hizo con diversos títulos de Liga y Copa del Rey, alcanzando su mayor gesta al conquistar la Recopa de Europa en 1980.

El mítico equipo alicantino alcanzó cinco títulos, siendo superado en el palmarés por el Barça, que atesora 29 títulos y el Atlético Madrid, con 10, pese a que han pasado 33 años desde su extinción.

Granollers y Ciudad Real tienen tres Copas del Rey; Bidasoa Irún, Teka Cantabria, San Antonio, Valladolid, BM Atlético Valladolid y Selección de Madrid dos y Ademar León, Alzira, Marcol, Sabadell, y las Selecciones de Guipúzcoa y Barcelona cuentan con un campeonato.