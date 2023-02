Así será la escuela de fútbol adaptado para niños del Atlético de Madrid en Crevillent

El exjugador crevillentino del Atlético de Madrid, Juanfran Torres, enfrascado desde hace poco en la vicepresidencia del Intercity de Alicante, sigue apostando por su municipio para desarrollar proyectos deportivos. Si hace un tiempo, por ejemplo, hablábamos del anuncio desvelado por el futbolista y el alcalde de Crevillent, por el que el también Internacional se iba a poner al frente de un club de fútbol sala que disputaría la primera regional, ahora ha centrado el tiro en el lado más social del fútbol.

Y es que el Ayuntamiento y la Fundación Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo tras varias reuniones entre el concejal de Deportes, Marcelino Giménez, el técnico de Deportes, Álvaro Peláez, y el responsable del área social y relaciones institucionales del Atlético de Madrid, Óscar Jiménez, para ayudar a personas con discapacidad física y motora.

Fuentes del consistorio alicantino explican en un comunicado que desde septiembre del año pasado han mantenido varias reuniones presenciales entre la Concejalía de Deportes de Crevillent y representantes del club madrileño Atlético de Madrid. El objetivo de los encuentros ha sido llegar a un acuerdo para crear una escuela de fútbol adaptado.

Desde el área de Deportes se pusieron en contacto con varias asociaciones de la zona, así como con las locales ADIS y CreviCAT, con motivo de realizar un estudio que constatara la viabilidad de encontrar suficientes niños y niñas con discapacidad física y motora para formar varios equipos. El convenio de colaboración contará con un periodo de duración de dos años.

Por su parte, el concejal de Deportes, Marcelino Giménez, ha indicado que “Crevillent no puede considerarse un municipio inclusivo si no se trabaja en todos sus ámbitos, y por supuesto en deporte no podemos quedarnos atrás. Los participantes de esta actividad trabajarán el respeto mutuo, el sentimiento de pertenecer a un colectivo, la autoestima, el trabajo en equipo y el conjunto de valores y beneficios que el deporte conlleva, sin olvidar la diversión y los beneficios para la salud”.

En un principio, no se trata de realizar una competición, sino que se llevarán a cabo dos entrenamientos a la semana de una hora de duración, siempre realizados por entrenadores especializados en fútbol adaptado. Se está trabajando para crear dos grupos de entrenamiento, además, se van a ampliar los contactos entre colegios y asociaciones de fuera del municipio, ya que se pretende abrir este proyecto a los niños y niñas de toda la zona.

La edad de los participantes en esta pionera escuela será de 8 a 12 años, pero no se descarta ampliarlo a edades de entre 12 y 16 años, siempre y cuando se consiga una participación suficiente para ese rango de edad en un futuro próximo.

La equipación para todos los jugadores y jugadoras serán del Atlético de Madrid ya que se depende de la obra social del equipo de la capital. Los entrenamientos se realizarán en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Norte.

Cabe destacar que el padrino de esta escuela de fútbol será el propio Torres. En el momento se realice la firma del convenio se desarrollará el acto de presentación al que acudirán tanto el presidente de honor del Atlético de Madrid como los distintos representantes de la Fundación del Atlético de Madrid que llevarán a cabo la obra social.

