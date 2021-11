La Vuelta al Mundo a vela que saldrá desde Alicante tendrá la etapa más larga de su historia: 23.635 km

La próxima edición de la regata The Ocean Race (la vuelta al Mundo a vela por equipos) tendrá la etapa más larga en los 50 años de historia de la prueba, un maratón de 12.750 millas náuticas (23.625 km) entre Ciudad del Cabo (Sudáfrica) e Itajaí (Brasil).

La logística de una vuelta al mundo bajo el entorno de la Covid-19 ha llevado a que la singladura parta de Alicante a finales de diciembre de 2022 o enero de 2023 y finalice en Génova (Italia) en el verano de 2023, fechas que están aún pendientes de confirmación definitiva.

Desde Alicante las flotas IMOCA (monocascos de 18,30 metros de eslora) y VO65 (de 19,80 metros) saldrán del mar Mediterráneo hacia Cabo Verde. Visitarán esta nación africana por primera vez, antes de poner rumbo hacia una de las escalas fijas de la regata, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

A continuación llegara una durísima etapa por el Océano Sur, de más de 30 días de navegación, hasta Itajaí (Brasil), sede de las últimas tres escalas que ha hecho la ruta de la regata en América del Sur.

Esta será la etapa más larga en la historia de The Ocean Race desde que se llevara a cabo la primera edición de la vuelta al mundo con tripulación completa en 1973 y pasará por los tres grandes cabos: Cabo de Buena Esperanza, Cabo Leeuwin y Cabo de Hornos, sucesivamente y sin escalas, por primera vez en la historia.



Un elemento "único en la historia"

"Creemos que la etapa de 12.750 millas náuticas desde Ciudad del Cabo a Itajaí es un elemento muy especial, único en la historia, para la próxima regata", explicó Johan Salén, director general de The Ocean Race.

Ha añadido que, "la realidad de la Covid ha hecho que sea imposible en este momento llevar a cabo los planes necesarios para garantizar paradas exitosas en China y Nueva Zelanda".

"China y Nueva Zelanda siguen siendo importantes para el presente y el futuro de The Ocean Race, y esperamos volver de nuevo a ambos países", ha afirmado el presidente de la regata, Richard Brisius.

Después de la etapa del Océano Sur, y tras rodear el Cabo de Hornos, la flota se detendrá en Itajaí (Brasil) para reponerse físicamente y revisar los barcos. La ruta seguirá hacia Newport (Rhode Island- EE. UU) antes de cruzar el Atlántico hacia las escalas del norte de Europa en Aarhus (Dinamarca) y La Haya (Holanda), antes de que llegue la Gran Final en el Mediterráneo, en Génova (Italia).

Las fechas de las escalas se anunciarán en breve, cuando la logística de la ruta esté completamente confirmada.

En la clase IMOCA ya hay catorce inscritos, entre ellos un equipo español aún no desvelado, y en la VO65 hay ocho.

