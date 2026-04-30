El Hércules se despide de Toril hasta la próxima temporada

El Hércules baja la persiana de Alberto Toril antes de tiempo. El delantero, llamado a ser el gran argumento ofensivo del equipo de Alicante en la segunda vuelta, pasará por quirófano para someterse a una artroscopia en su rodilla derecha y dice adiós a lo que queda de curso. La idea es clara, cerrar heridas y dudas ahora para recuperar al futbolista en plenitud de cara a la próxima temporada.

Toril llegó en invierno arrastrando una lesión, vinculada a la operación que sufrió en su rodilla, intervenida en septiembre en Costa Rica tras una rotura en el menisco externo durante su etapa en la Liga Deportiva Alajuelense. El club asumió el riesgo con la esperanza de que pudiera marcar diferencias en el tramo decisivo.

Durante unas semanas lo hizo. Incluso lejos de su mejor versión, dejó señales claras de su potencial, con goles y presencia, recordando el perfil de delantero que el Hércules buscaba.

Pero la rodilla no ha terminado de responder. Las molestias reaparecieron, el cuerpo dijo basta y el club ha optado por no forzar más una situación que podía ir a peor. Beto Company lo ha resumido con claridad.

"No lo podemos forzar. Se le va a realizar una artroscopia para limpiar la zona, que es una operación muy común después de una primera intervención de rodilla. Lo que tenemos que hacer es que sea lo antes posible para que esté a disposición el año que viene en la pretemporada", ha explicado el entrenador.

El valenciano no ha ocultado que la situación deja frustración, más por lo que pudo ser que por lo que fue. "No es una cuestión de enfado, pero es cierto que la situación de Alberto la conocíamos. Pasó un reconocimiento médico y esperábamos tenerlo más minutos en el campo, pero te encuentras con esta situación", comentó. "Es un futbolista diferencial, jugando en un estado que no es el óptimo, y no lo hemos visto ni por asomo", añadió.

El Hércules ha manejado alternativas en el mercado invernal, pero apostó por Alberto Toril. Era una decisión de riesgo. "Tuvimos varias opciones para el '9', pero pensamos que, asumiendo riesgos, era la mejor. En la ventana de invierno tienes lo que tienes. Teníamos lo de Slavy y nos ha salido medio, medio. Tenemos un futbolista diferencial con contrato, pero no hemos podido disfrutarlo para cotas más altas", reconoció Company.

Ahora el foco se desplaza al futuro. Si la intervención limpia definitivamente la articulación y el delantero puede trabajar con normalidad en verano, el club confía en recuperar a ese jugador que apenas ha podido intuir. "Si después de la artroscopia lo tenemos bien en la pretemporada, sabemos el delantero que tenemos", sentenció el técnico.

La última bala

Mientras, el equipo, que también pierde por lesión hasta el final del curso a Javi Jiménez, afronta el tramo final con un discurso competitivo, aunque condicionado por la clasificación.

Company insiste en que el Hércules debe "hacerlo lo mejor posible hasta el último día", pese a que las opciones de alcanzar la fase de ascenso son remotas. "Estamos lejos de donde queremos estar, pero quedan muchos puntos. Las opciones son difíciles, pero hay que tirar de profesionalidad y dignidad", señaló.

El técnico ha fijado objetivos concretos, como ganar fuera de casa o enlazar dos victorias consecutivas. "Nos jugamos muchas cosas. No es lo mismo acabar con 50 puntos que con 55 ni tampoco ser séptimo que decimocuarto", ha advertido.

El inmediato examen llegará ante el filial del Villarreal, uno de los equipos más en forma de la segunda vuelta.

"Va como un avión y tiene gas y energía en sus piernas. Es un partido fundamental en el que hay que tener acierto ante un rival que falla poco", ha explicado Company, que no renuncia a competir hasta el final. "El playoff es difícil y pasa por sumar 12 de 12 o 10 de 12. Debemos creer, pero primero debemos ganar el próximo partido", ha resumido.