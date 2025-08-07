Ben Hamed y Unai Ropero lo apuestan todo al ascenso del Hércules: "No nos vale otra cosa"

El discurso del club y del entrenador, Rubén Torrecilla, ha calado en la plantilla del Hércules. Nadie se esconde ni oculta que el proyecto del próximo curso está diseñado únicamente para pelear por el ascenso.

Ya lo anunciaron esta semana Adrián Bolo y Slavy durante su presentación y este jueves lo han ratificado dos de sus compañeros, Ben Hamed y Unai Ropero.

El camerunés es una de las sensaciones de la pretemporada herculana. Atado por el director deportivo, Paco Peña, desde el pasado enero, el centrocampista africano le aporta piernas, energía y músculo a la zona de creación, pero también llegada al área rival.

Tal ha sido el impacto de Ben Hamed en el Hércules que varios clubes de Segunda y uno de Primera han comenzado a recopilar información suya con interés y curiosidad.

"Yo estoy sólo concentrado en el Hércules y en jugar aquí el año que viene", señala el camerunés.

Tras fallar las negociaciones el pasado enero, ya que el Amorebieta, su anterior equipo, no facilitó su salida, el africano tuvo claro que el Hércules sería su destino.

"Cuando el Hércules se interesa por ti no hay mucho que pensar", ha comentado el jugador, que prefiere jugar como mediocentro ofensivo, si bien asegura que en una posición más defensiva también se siente cómodo.

Ben Hamed ha elogiado la calidad de la plantilla y afirma que si ha aceptado la oferta del Hércules es para "pelear por el ascenso".

"Un club como el Hércules merece estar en el fútbol profesional", añade el camerunés, que desea aportar al juego "intensidad con y sin el balón, despliegue físico y todo lo que necesite el entrenador para ayudar al equipo".

Año de reivindicación

Tampoco el pasado año fue fácil para Unai Ropero. El vitoriano llegó a Elda con la vitola del mejor jugador de Primera RFEF, pero en el Pepico Amat apenas tuvo protagonismo y no pudo ayudar a evitar el descenso azulgrana.

"No me dejaron demostrar de lo que era capaz", lamenta el futbolista cedido por el Deportivo Alavés.

El vasco tampoco duda al ser cuestionado por el objetivo del equipo. "Viendo los jugadores que tenemos dentro del equipo no nos vale otra cosa que ir a por el ascenso", señala Ropero, que está "convencido" de recuperar su mejor versión en Alicante.

El atacante aportará al equipo "trabajo indiscutible, soluciones en el campo contrario y ojalá goles y asistencias" y cree que aún falta "un puntito" de acoplamiento entre los nuevos y los veteranos para que el Hércules alcance su mejor nivel.

"No hay grandes diferencias a lo que vi en el Alavés y el Eldense y eso es lo que me hace ver que el equipo va a pelear por el ascenso. La diferencia está en los detalles y el ritmo", comenta el media punta, que ya tiene enfocado el próximo partido amistoso ante el Elche, este sábado en el Martínez Valero.

"Es uno más de la pretemporada, pero sabemos cómo se viven estos partidos. Intentaremos dar la mejor versión de cada uno. Hay que acostumbrarse ya a ganar", concluye el atacante vitoriano.