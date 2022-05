El Intercity anuncia otro proyecto ambicioso tras su ascenso a Primera RFEF

Diez días después de lograr el ascenso a la Primera RFEF, el Intercity aparca los homenajes y celebraciones para comenzar a preparar el próximo proyecto en Primera RFEF, que como todos los anteriores desde la fundación de la entidad, hace solo un lustro, apunta a lo más alto. A través de una nota a los medios de comunicación, la cúpula de la entidad, formada por el presidente, Salvador Martí, y el CEO, Toni Gallego, confirman que el próximo curso el club buscará dar el salto al fútbol profesional, lo que califica como “su gran objetivo empresarial”.

No apunta nada el comunicado sobre la profunda remodelación que se avecina en el organigrama deportivo con la cantada salida de Quique Hernández del área deportiva y las incógnitas sobre el futuro de Paco Peña, secretario técnico, y del entrenador, Gustavo Siviero. La parcela técnica, según apuntaba días atrás el Diario As, puede recaer el próximo curso en el ex jugador del Atlético, Juanfran Torres, inversor del club.

Mientras llegan los cambios y se hacen públicos, el club abona el camino con una declaración de intenciones en la que recuerda su crecimiento como grupo deportivo, con la unión con el Lucentum Alicante de baloncesto y su histórica conversión en bolsa.

“Las ambiciones del club son siempre las mismas, desde la humildad y el respeto a nuestros rivales”, afirma Martí, quien adelanta que el club confeccionará una plantilla "competitiva para lograr el ascenso, estemos en la categoría que estemos”.

“Este año lo hemos conseguido y el objetivo la próxima temporada será el mismo. Tenemos claro dónde queremos estar y vamos a planificar el escenario para conseguirlo”, añadió el máximo dirigente y fundador de la entidad.

La plantilla celebra el último ascenso de categoría.

Por su parte, Gallego calificó el ascenso logrado este curso como “un gran paso adelante en el proyecto, puesto que hemos recorrido la mitad del camino que nos quedaba para llegar al fútbol profesional”.

El alicantino recordó que a partir de ya a los dirigentes del Intercity les toca trabajar para hacer un proyecto “ambicioso” para la temporada que viene “y realizar el primer intento de llegar al fútbol profesional, que al final es nuestro objetivo principal”. El CEO insistió en que este objetivo deportivo camina paralelo “al crecimiento estructural y en infraestructuras, el otro gran reto empresarial”.

El club, que recuerda que su modelo de gestión no es tradicional, como demuestra que es el primer club de fútbol español en salir a bolsa en España, afirma que la solidez de su proyecto a medio y largo plazo está avalada por “el crecimiento de sus inversores, el respaldo de grandes inversores de referencia y su mecanismo de inversión basado en ampliaciones de capital”.

La entidad, concluye la nota, también apuesta por la “digitalización, la formación y la construcción de una ciudad deportiva con varios campus diversificados”, en unas instalaciones que puedan albergar no solo a su primer equipo, “sino también a todo su fútbol formativo y a negocios paralelos como centros médicos y resorts”.

