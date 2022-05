Aguas de Alicante acoge la presentación de la revista Dinapsis Digital Paper: 'Ciudades e innovación'

En la presentación de la revista, el autor y director del Center for Innovation in Cities en ESADE, Esteve Almirall.

"Las ciudades son el crisol de la innovación. La revolución industrial y todos los procesos de innovación modernos se gestan en las ciudades", explica el experto en tecnologías de la información, Esteve Almirall en la presentación de la segunda entre de la revista digital Dinapsis Digital Paper.

El Museo de Aguas de Alicante ha sido el lugar escogido para la presentación de este martes del monográfico sobre 'Ciudades e Innovación', cuya descarga ya está disponible a través de la web www.dinapsis.es.

"La agenda de la administración local se ha centrado durante mucho tiempo en la provisión de servicios básicos. Hoy, la necesidad de crecer con un tipo de economía que genere el grado de bienestar y el tipo de trabajo al que aspiran las sociedades modernas, sumado a que la innovación es en gran medida digital y no necesita grandes espacios, ha devuelto ese papel protagonista en la innovación a la ciudad", ha declarado el profesor Almirall, quien también es profesor titular del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences y director del Center for Innovation in Cities en ESADE.

El acto ha contado con la participación de Javier Díez, director general de Aguas de Alicante; Mª del Carmen de España, concejala de Empleo y Fomento, y Oficina de Inversiones del Ayuntamiento de Alicante; y Antonio Sánchez Zaplana, responsable de Transformación de Aguas de Alicante, junto a una veintena de expertos en innovación pertenecientes a diferentes organizaciones e instituciones de la provincia de Alicante, que ha acudido presencialmente al Museo de Aguas de Alicante. Cerca de doscientas personas interesadas en la temática innovación urbana han seguido también la retransmisión en el canal de Youtube de Dinapsis.

Presentación de la revista digital Dinapsis Digital Paper:'Ciudades e innovación'.



La red de hubs

Dinapsis Digital Paper es una revista digital que recoge las últimas y más disruptivas tendencias tecnológicas y los proyectos en las que éstas se materializan, con un especial foco en la visión de una transformación digital para la sostenibilidad y la transición ecológica de las ciudades, todo ello, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.



Impulsada por Dinapsis, la red de centros de transformación digital del grupo Agbar para la gestión del agua, la salud ambiental y la transición ecológica de los territorios, la revista Dinapsis Digital Paper forma parte de la apuesta de esta red por la innovación como pilar esencial de su actividad.

Desde los hubs Dinapsis distribuidos por toda España se buscan nuevas formas de mejorar el entorno de las ciudades, desde una perspectiva de innovación abierta que fomenta la colaboración entre entidades, empresas y startups en la búsqueda de soluciones a los retos urbanos del siglo XXI.



Según ha declarado el director general de Aguas de Alicante durante la inauguración de la jornada, “Aguas de Alicante acoge este acto en el marco de su Plan Estratégico para 2022-2027, que es fruto de la escucha activa de actores estratégicos para la empresa. La nueva hoja de ruta de la compañía incluye la apertura del Centro de Inteligencia del Agua a final de 2022, un nuevo centro asociado a la red Dinapsis”.



Ubicado en la ciudad de Alicante, este nuevo centro se integrará, a su vez y para el ámbito de gestión del agua, dentro de la iniciativa estratégica municipal “Alicante Futura”, destinada a vertebrar las líneas maestras del futuro de la ciudad de Alicante; del proyecto de digitalización de ciudad, “Alicante Smart City 2.0”; y formará parte de las iniciativas de la “Agenda Urbana Alicante 2030”.

