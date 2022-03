El ‘Toro’ Acuña no se rinde y cree en la remontada del Hércules

Un tipo que no se rindió pese a sufrir, ya en el ocaso de su carrera, dos gravísimas lesiones de rodilla en apenas unos meses no se va a entregar fácilmente. Javier Acuña es el mejor ejemplo de ese carácter resistente que caracteriza al pueblo paraguayo, a pesar de que los números y las sensaciones no concedan, de momento, demasiado margen a la esperanza.

"No estamos muertos. Seguimos ahí. Confío mucho en el equipo y lo vamos a sacar", ha afirmado este miércoles el jugador, quien reconoce que, tras el "duro palo" de la derrota en La Nucía, el pasado lunes era lógico pensar "que todo se había ido a la mierda". Sin embargo, la terapia de grupo del martes ayudó al grupo a levantar el ánimo. Y, aunque amarrar la promoción sigue siendo el objetivo más realista, no se descarta seguir en la pelea por el liderato.

"Estamos a cinco puntos, pero quedan 24, por lo que los cálculos entran. Está claro que no podemos perder y vamos a intentar hacer los 24 en juego", explica el jugador, quien recuerda que el Hércules ya fue capaz esta misma temporada de enlazar una racha de seis victorias consecutivas.

“No es ninguna locura. Ya hicimos seis y por qué no dos más. Hay que pelear y creérselo. Yo me lo creo y la mayoría del equipo, también", argumenta el delantero, quien admite que todo pasa por no fallar en el próximo partido ante el Deportivo Eldense, rival al que definió como "muy buen equipo".

Convencidos

‘Toro’ Acuña afirma que no se debe dar por muerto al Hércules "porque el fútbol es tan bonito que todo es posible" y apela a ejemplos recientes de equipos a los que se dio por acabados y que acabaron por repuntar.

"Yo confío. Al Madrid le daban por muerto y eliminó al PSG y al Barça también y metió cuatro", señala el delantero, quien apunta a la falta capacidad de reacción como el principal déficit del equipo. "No supimos reaccionar al gol", reconoce el atacante, quien dice sentirse en un buen estado físico tras sufrir varias lesiones esta temporada.

El paraguayo afirma que el vestuario del Hércules es consciente de que se ha equivocado y hecho las cosas mal, por lo que pide disculpas, y garantiza que no existe ansiedad en el equipo por la mala racha de cinco partidos consecutivos sin marcar lejos de Alicante. "Yo no tengo ansiedad porque sé que el gol llegará. Ya los metimos en la primera vuelta. Las malas rachas se acaban", recuerda Acuña, quien asume que todo lo que le queda al Hércules hasta el final son "finales".

"No podemos perder más, pero el resto de los equipos se dejarán puntos como nos ha pasado a nosotros", sentencia el jugador, quien cree que Hércules, La Nucía, Intercity, Murcia, Eldense y Mar Menor son los equipos que se jugarán el ascenso.

