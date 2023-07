Adiós a Jorge Molina, el delantero que enamoró a media provincia

Adiós a un mito del fútbol alicantino. Jorge Molina ha anunciado este miércoles que se retira del fútbol profesional a sus 41 años. El alcoyano, sin embargo, continuará unido al fútbol, ya que formará parte del cuerpo técnico del Granada, su último club, que lidera Paco López. Con Molina se va uno de los futbolistas más importantes y carismáticos que ha dado la provincia de Alicante, ya que se trabajó la gloria desde abajo y en todo tipo de estadios y categorías.

No han sido sólo los años los que han retirado a Molina. Una grave lesión de rodilla ha precipitado su retirada del balompié profesional. Hasta el final esperó la llamada de algún equipo que colmara sus aspiraciones, pero los años y las posibles secuelas espantaron a los candidatos. No hubo ofertas interesantes, por lo que eligió colgar las botas.

El ya exdelantero ha dejado una profunda huella en todos los equipos en los que ha militado, especialmente en los tres de la provincia de Alicante: Deportivo Alcoyano, entidad en el que se formó, Benidorm, el lugar en el que explotó, y Elche, el equipo con el lanzó su carrera y alcanzó el Trofeo 'Pichichi' de Segunda.

Molina comenzó a brillar en el Alcoyano, en el inicio del presente siglo, cuando el equipo de El Collao militaba en Tercera. El Hércules, entonces dirigido en la parcela deportiva por Pascual Luna Parra, puso sus ojos en el delantero, pero el club no accedió a dejar salir al jugador por la cantidad que podía pagar en aquel entonces el club alicantino, entonces en Segunda B.

Poco después fue el Alicante el que se fijó en el ariete, aunque finalmente el elegido para reforzar el ataque celeste fue uno de los 'socios' con los que ha contado Molina durante gran parte de su carrera deportiva: Julián Cerdá 'Juli'.

Con Juli acabaría reencontrándose en el Benidorm. Ambos, a las órdenes de Manolo Jiménez, formaron una pareja letal que el Polo Ejido compró al completo para afrontar su aventura en Segunda. De nuevo la dupla se fue de la mano, en esta ocasión a Elche, donde hicieron historia.

El alcoyano anotó esa temporada, a las órdenes de José Bordalás, 26 goles, lo que le llevó a proclamarse como máximo goleador de la categoría.

El Elche, como no podía ser de otra forma, se ha sumado a los reconocimientos al delantero Jorge Molina y ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje con el texto "gracias por todo" y la imagen del jugador a hombros de sus compañeros tras proclamarse máximo realizador de Segunda en la temporada 2009-10. "El pichichi franjiverde que nos hizo disfrutar con sus dianas", añade la nota.

Jorge Molina sólo jugó en el Elche una temporada. En su último partido anotó cuatro goles ante la Real Sociedad (4-1) y semanas después fue traspasado al Betis, club en el que permaneció durante seis años y con el que hizo historia, como también la hizo en Getafe, de nuevo de la mano de Bordalás.

Su última estación fue el Granada, club con el que vivió la amargura de un descenso, materializado tras errar un penalti a poco del final de la última jornada del campeonato, y un ascenso a Primera.

Disfrutar de todas las categorías

El ya exdelantero ha calificado en un comunicado su carrera como "bonita" y destacó que ha disfrutado "de todas las categorías del fútbol español" y que ha jugado competición europea con tres conjuntos diferentes.

"Todo en esta vida tiene un final, y este ha llegado, quizás no de la forma que me hubiera gustado, aunque no seré yo quien diga nada malo del fútbol después de todo lo que me ha dado y me ha hecho sentir", indicó.

"De lo que me voy más orgulloso y más feliz es de todo el cariño que los aficionados me habéis demostrado allí donde he jugado. Sentirse querido es la mejor sensación que puede vivir una persona", sentenció.

