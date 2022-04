Francisco, en el lugar idóneo para crecer

No es su continuidad en el banquillo del Elche lo que ocupa actualmente a Francisco Rodríguez, el gran artífice de la remontada franjiverde esta temporada. El técnico almeriense tiene depositadas todas sus energías en encontrar la fórmula para ganar este domingo a Osasuna (14:00 horas) en una jornada que puede sellar de forma definitiva la permanencia del Elche en Primera División.

Sin embargo, la continuidad del técnico es algo que preocupa en el entorno del equipo. El que más y el que menos se hace a la idea de que este verano volarán del Martínez Valero varios jugadores importantes, pero el consuelo es retener al hombre que los ha hecho funcionar. "La comunicación con Christian (Bragarnik) es fantástica, como cualquier entrenador desearía tener, pero de momento no ha llegado la ocasión de sentarnos porque estamos muy centrados todo en lo que hay y no me preocupa", ha afirmado este jueves el entrenador al ser cuestionado sobre su continuidad.

"Me encuentro muy a gusto aquí y el club también con nosotros. Lo que tenga que pasar, pasará, pero ahora estamos centrados en ganar a Osasuna", explica el almeriense, quien deja claro que si fichó por el Elche fue porque lo consideró "el lugar idóneo para crecer".

"Cualquier entrenador joven y sin demasiada experiencia, como es mi caso, quiere crecer. Es un club que tiene ambición y que quiere pensar en el mañana mirando hacia adelante y no pensando que está bien lo que está haciendo. Estoy muy contentó aquí", zanjó el entrenador, quien mostró un gran respeto por los otros clubes a los que entrenó, si bien precisó que "aquí estoy en Primera y puede que sea de mis mejores momentos".

Sin confianzas

No parece que haya dudas sobre la continuidad de Francisco, aparcada por lo tanto hasta que el Elche cruce la meta de la permanencia. Para alcanzar el objetivo bastaría con ganar a Osasuna un partido que el Elche, pese a su buena dinámica, afronta sin la menor confianza ni relajación y con mucho respeto a un rival "que ha sumado más puntos fuera que en casa".

"Jugamos un partido muy importante. Tiene los automatismos claros, juega en campo contrario y es ganador en los duelos. Llevan tiempo trabajando con Jagoba, por eso están donde están", explica el técnico almeriense, quien ha confirmado el alta médica del delantero argentino Guido Carrillo, baja en las últimas semanas por una lesión muscular, y la baja de Lucas Boyé, ya en la recta final de su recuperación.

El técnico no cambia su discurso ambicioso y afirma que para el final del campeonato "sigo transmitiendo a los jugadores que hay que ganar todos los partidos". "Quiero distanciarme de los de abajo y pillar a los de arriba. Hay muchos objetivos cercanos y reales", señala Francisco, quien ha confirmado que mantendrá el sistema de tres centrales por tercera semana consecutiva. "Después de dos victorias, sería un loco ni lo cambiara", sentencia.

