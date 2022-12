Roberto Rodríguez: "Estar en la prelista para el Mundial ya es un privilegio"

Con apenas 22 años, Roberto Rodríguez (Sevilla, 2000), ya es un ídolo del Palau, la pista que le ha visto crecer de forma exponencial en los cuatro años que lleva defendiendo la portería del TM Benidorm. Llegó como una promesa y es toda una realidad, hasta el punto de que puede convertirse en unas semanas en el primer internacional absoluto con España del conjunto benidormense.

El sevillano, habitual en las selecciones inferiores desde hace años y oro con el combinado nacional B que disputó los pasados Juegos del Mediterráneo, ha entrado en la prelista del técnico nacional, Jordi Ribera, para el próximo Mundial de Polonia y Suecia. Es cierto que parte con desventaja, pero también que en el balonmano las bajas y altas, incluso durante el torneo, son frecuentes. Y si no, que se lo pregunten a Arpad Srerbik, ídolo de Roberto y portero serbio nacionalizado español que fue reclutado de urgencia en varias ocasiones con el torneo en marcha para guiar a España al podio.

"Sé que mis opciones son casi nulas y que se tienen que alinear todos los astros para ir al Mundial, pero para mí estar en esta prelista ya es un paso muy grande", afirma el portero.

La primera convocatoria de la bicampeona del Mundo está compuesta por 35 jugadores, cinco de ellos porteros. Pérez de Vargas (Barcelona) y Rodrigo Corrales (Veszprém) parecen intocables, por lo que la tercera plaza se la jugarán Sergey Hernández (Benfica), Ignacio Biosca (Kadetten Schaffausen) y Roberto.

"Creo que ellos dos tienen algo más de ventaja, pero estaré preparado. Al final estas listas se hacen para eso, por si hay algún contratiempo. Nunca se sabe qué puede pasar", explica el sevillano, quien califica como un "orgullo" poder pasar a la historia del TM Benidorm como su primer jugador español internacional absoluto.

Año dorado

El guardameta reconoce que no será fácil despedir 2022, el año de su consagración definitiva y en el que logró clasificarse con el TM Benidorm para Europa y un oro en Argel con la selección. "Hace cuatro años no me hubiera imaginado algo así. Estar jugando en las mejores pistas de Europa con mi equipo y estar en una prelista para el Mundial", confiesa.

Roberto es agradecido y recuerda que el TM Benidorm fue el club que apostó por él siendo aún un adolescente y, sobre todo, tras la marcha del brasileño Leo Tercariol. "Estoy enormemente agradecido al cuerpo técnico y al club por cómo se han portado conmigo durante estos años. No ha sido un proceso fácil, pero gracias a eso estamos ahora así", reflexiona.

Roberto Rodríguez, en uno de sus partidos con el TM Benidorm. Edwin Van't Hek

Sin embargo, el calendario de la temporada, con el equipo aún en dos frentes, no da margen para la relajación ni la autocomplacencia y Roberto advierte de que no hay que despistarse con los éxitos personales. "Mañana tenemos partido de Liga (Puente Genil, 21:30) y el martes otro europeo. Hay que ser competitivos", apunta.

En este sentido, admite que es "estresante" tener que jugar dos partidos por semana "y encima limitados por las bajas". "Es un calendario muy exigente, no me lo esperaba que fuera tan duro, pero a mí me encanta este ritmo porque no te da tiempo casi a pensar, solo a jugar. Ni las alegrías duran mucho, ni tampoco las penas", argumenta el andaluz.

Roberto considera "normal" la irregularidad en los resultados del equipo y valora por encima de todo "su capacidad para competir en todas las pistas y pese a todas las circunstancias". "Estoy muy orgulloso del equipo y hemos demostrado ser muy fuertes de cabeza", añade.

El sevillano también tiene palabras de elogio para su compañero, Samu Ibáñez, clave en el triunfo de esta semana en Hungría, quien está gozando de mejor protagonismo que él, pero con el que se compenetra de maravilla en la portería.

Por último, el portero afirma sentirse querido y valorado por la afición del Palau y confía en que su apoyo sea clave para cerrar el año con dos victorias. "Sería bonito irnos de vacaciones con un buen sabor de boca. Ganar a Puente Genil nos daría tranquilidad para la Liga y vencer al Flensburg-Handewitt sería un golpe moral", afirma.

El duelo ante el equipo alemán, una de las superpotencias del balonmano continental, motiva especialmente a Roberto. "No son superhéroes, también pueden perder. Son los partidos que todo jugador de balonmano quiere disputar", asegura el sevillano, quien se define como un "ganador", por lo que no prevé la aventura europea como un paseo por el Viejo Continente.

"Yo quiero pelear, como mínimo, por ese cuarto puesto y seguro que vamos a disputar la clasificación para la próxima ronda hasta el final. Es la primera vez que participamos en Europa y queremos hacer historia", sentencia el andaluz, quien pese a su juventud es ya uno de los símbolos mediáticos del club. El presente ya es suyo. Y el futuro apunta a esplendoroso, aunque todo el mundo intuye y teme en el entorno del club, vista la progresión, que será lejos de Benidorm.

