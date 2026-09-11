Guerra en el Eldense en plena 'operación Messi': una demanda por un millón de euros amenaza la venta del club

Leo Messi, a su paso por Algorfa en 2025, y el autobús del Eldense celebrando su ascenso a Segunda. M. H. Eldense

Guerra judicial en torno al Club Deportivo Eldense. El expropietario del club, el empresario Pascual Pérez, ha demandado a la actual presidenta y dueña del club por una deuda personal de un millón de euros y pide al juez embargar cautelarmente el 100 % de las acciones del equipo en pleno proceso de venta a Leo Messi.

Pérez exige que se condene a la presidenta del club, Carolina Holguín, a pagar 998.000 euros de un préstamo concedido personalmente para poder pagar las nóminas de los jugadores después de varios meses de impagos en 2025 tras la venta del club a uh grupo inversor colombiano.

La demanda, presentada este 11 de septiembre ante los juzgados de Alcobendas y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Alicante, solicita al juez el embargo cautelar del 100 % de las acciones del Eldense. Este proceso amenaza la operación de venta debido a que el entorno del argentino habría pedido como condición la extinción de la deuda.

Por su parte, en la demanda, Pérez señala que su objetivo es asegurarse de que, si la venta se cierra, el dinero de esa transacción quede retenido hasta cubrir la deuda reclamada. Es decir, se pide una garantía sobre el precio de venta y no un veto a la operación.

El origen del litigio es un préstamo personal de un millón de euros que concedió a Holguín en diciembre de 2025, apenas dos meses y medio después de que ella comprara el 100 % de las acciones del Eldense a la sociedad de Pérez por un valor nominal de 6,29 millones de euros, en octubre de ese mismo año.

Este préstamo debía devolverse en marzo de 2026 y, tras un primer aplazamiento hasta junio, aún no se ha recibido el cobro. El 11 de agosto se envió el brurofax reclamando el cobro y, al no recibir respuesta, presentaron la demanda el 11 de septiembre, tras los 30 días que requiere la ley, indica a este medio la parte afectada.

La noticia del interés del argentino por hacerse con el club alicantino, que milita en Segunda División, y el principio de acuerdo entre las partes han propiciado la urgencia de la demanda ante la posibilidad de que la operación se formalice en los próximos días, a la espera de que sea autorizada por el Consejo Superior de Deportes.

La entidad cuenta con alrededor de 3.500 abonados en una localidad de poco más de 55.000 habitantes y la entrada del futbolista del Inter de Miami podría suponer un gran impulso para el centenario club y la ciudad debido a la capacidad de atracción internacional de una estrella como Messi.

De completarse, la operación supondría un nuevo paso en la expansión del exfutbolista argentino como empresario dentro del fútbol profesional español, tras la adquisición este año del UE Cornellà, de la Tercera Federación catalana.