El pequeño Grand Slam que reúne a las promesas del tenis mundial en La Nucía: "Son niños, pero hay presión"

Un tenista devolviendo una bola durante un partido de la fase final del torneo. J.V.

La tierra batida de La Nucía no es la de Roland Garros, pero esta semana concentra en sus pistas a los mejores tenistas de menos de 14 años del mundo. Una nueva generación que sueña con las grandes competiciones.

Alrededor de 130 tenistas de 24 países participan en el David Ferrer Tennis Europe Junior Tour U14 La Nucía, categoría 2, que se desarrolla en las pistas de tierra batida de la Academia de Tenis Ferrer (ATF) de La Nucía desde el viernes 15 hasta el sábado 22.

En sus 15 años de historia, las pistas de La Nucía han visto pasar a jóvenes convertidos en ídolos como Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Paula Badosa, Álex de Miñaur o Pedro Martínez, entre otros jugadores que hoy son referentes.

A lo largo de los años, el circuito se ha profesionalizado, al igual que el nivel de los jugadores.

La misma exigencia soporta la academia alicantina. Su director, Gonzalo Morell, señala en sus instalaciones que hoy por hoy no basta con tener buenas pistas.

"Tienes que aportar muchas más cosas: jueces árbitro enviados por la Federación Europea de Tenis, fisioterapeutas que tienen que estar a lo largo de la semana, médicos y ofrecer hospitalidad (comidas y cenas) para los jugadores", enumera.

Gonzalo Morell, director de la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía. Jorge Verdú

"Las pistas son mucho mejores, tienes que aportar bolas de calidad, agua y todo lo que necesite el jugador, tal como se ve en la televisión, pero adaptado a niños menores de 14 años", comenta Morell.

La evolución del deporte ha hecho que lo que hace una década era una competición de chicos y chicas con proyección hoy se haya convertido en un Grand Slam en miniatura, con tenistas júnior que han mejorado en todos los aspectos del juego.

El director de la ATF asegura que los jugadores hoy en día están mucho más preparados que antes. "Se nota que ya tienen las cualidades con las que, en dos o tres años, pueden estar jugando torneos profesionales ATP y consiguiendo sus primeros puntos profesionales".

Ojeadores y marcas

Para los tenistas no es un torneo más. Durante los partidos son observados por patrocinadores y marcas que ya les echan el ojo para tratar de pescar la nueva estrella del tenis.

A su vez, también se ve a entrenadores de universidades americanas que vienen a ojear a posibles jugadores a los que ofertar becas en un futuro.

"Hay presión, pero no dejan de ser niños. Es complicado de gestionar", destaca Morell.

"Muchos ya tienen contratos de raquetas y de ropa. Tienen 14 años, pero la presión la tienen en el día a día. No es una fase sencilla porque son muy jóvenes para llevar todo eso, pero las marcas cada vez invierten antes en estos jugadores para que no se los quiten de las manos", añade.

Durante estos días, más de 1.000 personas pasan por la academia, entre ellos exjugadores y entrenadores de primer nivel.

David Ferrer, quien da nombre a la academia, estuvo en el primer día de la fase final del torneo, al igual que Albert Montañés (ex top 30 de la ATP) o Lukáš Rosol (ex top 100 de la ATP y conocido por ganar a Rafa Nadal en Wimbledon).

Alicante, cantera mundial

El torneo constituye un aliciente más para una provincia que se ha convertido en una cantera mundial tenística.

La Costa Blanca y la zona del Mediterráneo español cuentan con algunas de las mejores academias del mundo, que atraen a los mejores jugadores nacionales e internacionales.

"Aquí se puede entrenar durante todo el año al aire libre (outdoor). Esto se valora muchísimo porque el circuito ATP profesional se juega principalmente en outdoor, y aquí hay muy buenos entrenadores y excelentes instalaciones", indica el responsable de la ATF.

Cada vez más jugadores eligen la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana para entrenar donde lo hacen profesionales como Álex de Miñaur (que sigue entrenando en la zona de Alicante), Daniel Mérida (surgido del club Montemar) o Carlos Alcaraz (quien logró el top 1 entrenando en Villena).

El torneo concluirá el sábado con las finales masculina, femenina y por dobles, que mostrarán al mundo las promesas llamadas a dominar el ránking mundial en unos años.