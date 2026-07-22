La Nucía acogerá en octubre el I Tour Nacional de Hyatlón, el nuevo deporte híbrido que aspira a ser olímpico

"La Nucía, Ciudad del Deporte" acogerá en octubre (días 24 y 25) la segunda prueba puntuable del I Tour Nacional de Hyatlón.

Se trata de una nueva disciplina deportiva híbrida impulsada por la Federación Española de Triatlón (FETRI), respaldada por World Triathlon, y que busca integrar las carreras con el fitness de alta intensidad.

En la prueba de Hyatlón La Nucía se han inscrito ya 143 deportistas y el plazo estará abierto hasta el 4 de octubre en la web oficial www.hyatlon.org

José Hidalgo, presidente de la FETRI, Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat Valenciana y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Diputado de Deportes han participado en la presentación de la prueba de La Nucía de este primer tour oficial mundial de Hyatlón que contará únicamente con cuatro sedes en España.

En su intervención el presidente de la FETRI destacó la importancia del inicio este primer circuito oficial mundial de Hyatlón y la apuesta por ciudades referentes del deporte como La Nucía.

"Si hablamos de innovación deportiva y de "marca España" del deporte, La Nucía es uno de sus referentes y por ello es una de las 4 sedes de este primer circuito nacional y mundial de Hyatlón" y añadió José Hidalgo "que el Hyatlón es una disciplina nueva, que tiene opciones de ser olímpica".

El director General de Deporte de la Generalitat Valenciana resaltó que es "un día histórico porque presentamos el primer circuito de Hyatlón, el primero a nivel nacional y mundial. Un nuevo deporte que conecta y demanda la sociedad" y añadió la importancia de que una localidad de la Comunitat Valenciana sea sede del primer circuito.

"La Nucía es algo especial, no solo son instalaciones deportivas, es una apuesta y proyecto por la innovación y por estar a la vanguardia en todo tipo de pruebas, y de ello nos vamos a beneficiar toda la Comunitat Valenciana al tener una prueba del primer circuito de Hyatlón", concluyó Cervera.

Bernabé Cano comentó la importancia para "La Nucía Ciudad del Deporte" de ser sede de este primer circuito de Hyatlón junto a grandes ciudades como Zaragoza, Madrid o Las Palmas.

El alcalde de La Nucía afirmó que "albergando esta prueba estamos en el punto de salida de este nuevo deporte con un gran futuro por delante. Ser sede demuestra el gran potencial que tiene la Ciudad Deportiva a nivel de todos los deportes y en este caso en los deportes híbridos, como el Hyatlón, que aspira a ser olímpico. Animamos a todos y todas a inscribirse en este Hyatlón H6 La Nucía".

La Nucía H6

La prueba del Tour Nacional de Hyatlón de La Nucía se desarrollará en el "Combat Sports Center La Nucía" el fin de semana del 24 y 25 de octubre. Será en formato H6, con seis estaciones funcionales y seis kilómetros de carrera (un kilómetro entre una estación y otra).

Las estaciones serán: 1.000 metros de Ski Erg (máquina que simula el esquí de fondo), 50 metros de Sled Push (empuje de trineo), 80 metros de Burpee Broad Jump (salto con burpee), 1.000 metros de Rowerg (remo), 100 metros de Sandbag Lunges (zancadas con saco) y 100 repeticiones de Wall Balls (sentadilla con balón medicinal).

Categorías

Las categorías y modalidades son individual, dobles, relevos y hyatlón paralímpico. En individual se disputarán las categorías Élite y Open (dividida por grupos de edad) tanto en masculino como en femenino; en dobles los deportistas competirán juntos todo el recorrido, pero la prueba se divide en masculino, femenino y mixto en categorías Élite y Open; en relevos habrá equipos de tres personas en categoría Open y modalidad masculino, femenino y mixto; y en hyatlón paralímpico, las categorías se adaptarán conforme a las clases reconocidas por la normativa oficial.

El tour comenzará en Madrid los días 10 y 11 de octubre, en el Centro Deportivo Municipal Gallur; llegará a La Nucía el 24 y 25 de octubre, en el Combat Sports Center; continuará en Las Palmas de Gran Canaria, el 14 y 15 de noviembre, en la Plaza de la Música – ExpoDeca; y finalizará en Zaragoza, el 28 y 29 de noviembre, en el Pabellón 4 de Feria de Zaragoza.