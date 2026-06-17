Alicante volverá a ser capital del baloncesto internacional con el Basketball HUB Festival

Alicante volverá a convertirse el próximo verano en uno de los grandes puntos de encuentro del baloncesto internacional. Tras el éxito de su estreno, el International Basketball HUB Festival celebrará su segunda edición del 24 al 29 de agosto de 2026 con una propuesta más ambiciosa y el objetivo de consolidarse como una cita de referencia en Europa para la formación y el desarrollo de jugadores y entrenadores.

El festival, organizado por Lucentum Basket Academy, la división de desarrollo internacional de la Fundación Lucentum Alicante, reunirá durante seis días a jugadores, técnicos, academias, clubes, federaciones y ojeadores de diferentes países en un programa que combinará entrenamientos de alto rendimiento, competición y actividades de intercambio profesional.

La primera edición ya dejó patente el potencial del proyecto. Más de un centenar de jugadores y entrenadores de 17 países participaron en un encuentro que contó con representantes de organizaciones como los Minnesota Timberwolves de la NBA, el Zalgiris Kaunas de la Euroliga, el Cedevita Olimpija de la Eurocopa o los Newcastle Eagles ingleses, además de varias federaciones nacionales y academias europeas y estadounidenses.

La organización quiere dar un paso más en 2026. Entre las principales novedades figuran evaluaciones inspiradas en el NBA Draft Combine, la ampliación de la presencia internacional de clubes, academias y federaciones, competiciones en formatos 3x3 y 5x5 y un refuerzo de los contactos con universidades estadounidenses y organizaciones profesionales para abrir nuevas vías de acceso a la NCAA y al baloncesto de alto nivel.

El director de operaciones de la Fundación Lucentum Alicante, Ionuț Georgescu, destacó la respuesta obtenida incluso antes de abrir oficialmente el plazo de inscripción.

"Ya tenemos confirmada la participación del 90 % de las organizaciones que vendrán a Alicante y esperamos anunciar la lista completa muy pronto. Lo que más nos sorprendió es que, antes incluso de abrir oficialmente las inscripciones, ya habíamos recibido más de 40 solicitudes de jugadores y entrenadores interesados en participar", explicó.

Georgescu aseguró que el formato del festival lo convierte en una propuesta singular dentro del panorama europeo. "Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de traer un evento así a Alicante. Por su estructura y formato, es realmente único en Europa", afirmó.

La competición se repartirá entre el Centro de Tecnificación Pedro Ferrándiz de Alicante, el Pabellón Nuevo de San Vicente del Raspeig y el Pabellón Pau Gasol de L’Alfàs del Pi.

Detrás del proyecto se encuentra International Basketball HUB, una comunidad que conecta a 43 organizaciones de 39 países de los cinco continentes con el objetivo de estrechar la colaboración entre jugadores, entrenadores, academias, clubes y federaciones.

El festival se enmarca en la estrategia de la Fundación Lucentum Alicante de reforzar el trabajo de cantera y ampliar su red de contactos internacionales, dos de las líneas de crecimiento impulsadas por el club que preside Dani Adriasola.

Las inscripciones para participar en el evento ya están abiertas para una edición con la que la organización aspira a consolidar a Alicante como uno de los referentes europeos del desarrollo internacional del baloncesto.