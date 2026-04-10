Alicante se moviliza por el Alzheimer con la carrera solidaria II Forty Run Fest

Alicante acogerá el próximo domingo 26 de abril la II Forty Run Fest, una jornada solidaria que propone una forma distinta de vivir el deporte: más abierta, más social y pensada para todos los públicos, independientemente de su edad o nivel físico.

La cita, que tendrá lugar en el Parque de la Marjal a partir de las 9:30 horas, unirá carrera, caminata, música en directo, animación y experiencias de ocio con un objetivo claro: recaudar fondos para AFA Alicante, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante.

Tras la buena acogida de su primera edición, el evento regresa con una propuesta que quiere ir más allá de lo estrictamente deportivo y consolidarse como un plan para disfrutar solo, en familia o con amigos, sumando además una dimensión solidaria.

"La Forty Run Fest nace con la idea de demostrar que el deporte también puede ser una herramienta de encuentro y compromiso social", explican desde la organización.

La iniciativa está organizada por Forty Group, que impulsa esta cita dentro de su apuesta por promover hábitos de vida saludables, comunidad y acciones con impacto positivo en el entorno y en la calidad de vida de las personas.

El evento cuenta con el apoyo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante y con la implicación de más de una veintena de empresas, entidades y colaboradores de la provincia, que se han sumado a esta segunda edición.

"Se trata de una mañana pensada para participar, no para competir. Queremos poner el foco en el componente humano, social y solidario", nos comenta Ana Lozano, organizadora del evento.

Uno de los principales atractivos de la II Forty Run Fest es precisamente su enfoque inclusivo. La jornada está planteada para que puedan sumarse tanto corredores habituales como personas que simplemente quieran caminar, compartir la mañana y colaborar con una causa social.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a AFA Alicante, entidad que trabaja en el acompañamiento, apoyo y atención a personas con alzhéimer y a sus familias, una realidad que impacta cada vez a más hogares y que sigue necesitando más visibilidad social, más recursos y más implicación colectiva.

El evento contará con diferentes modalidades de participación y con una programación pensada para vivir una experiencia completa, con animación durante el recorrido, música y una propuesta de desayuno solidario para quienes quieran alargar la jornada más allá de la actividad deportiva.

Con esta acción, la Forty Run Fest quiere contribuir no solo a la captación de fondos en favor de AFA, sino también "a dar visibilidad a una causa que forma parte de la vida de miles de personas y que necesita seguir estando presente en la agenda social".