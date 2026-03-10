El Ayuntamiento de Alicante da luz verde a la Ciudad del Baloncesto del Lucentum

El Lucentum está más cerca que nunca de convertir en realidad uno de los grandes sueños que ha perseguido durante años.

La Ciudad del Baloncesto, un proyecto que su presidente, Dani Adriasola, ha defendido con pasión y constancia, ha recibido este martes la luz verde del Ayuntamiento de Alicante, que ha iniciado los trámites administrativos para estudiar y, en su caso, aprobar la construcción del complejo sobre tres parcelas municipales situadas en la calle Polop.

Para el club se trata de un momento histórico. La Ciudad del Baloncesto no es solo un conjunto de edificios y pistas.

Es la posibilidad de disponer por primera vez de patrimonio propio, un activo que permitirá al Lucentum reforzar su estructura, consolidar su cantera y dar un salto de madurez que puede marcar el rumbo de la entidad durante décadas.

El proyecto plantea una academia de baloncesto con residencia para jugadores y varios pabellones destinados a entrenamientos y partidos. Las instalaciones podrían albergar a más de veinte equipos de cantera y centralizar toda la actividad formativa del club en un mismo espacio.

Adriasola defendió este proyecto durante años. La Ciudad del Baloncesto permitirá al Lucentum dejar de depender de instalaciones ajenas y construir un modelo autosuficiente.

Para él este proyecto es un sueño y asegura que daría un salto cualitativo al club, al permitirle no depender de nadie.

El coste estimado ronda los 11 millones de euros y será asumido por inversores privados. La explotación futura del complejo dependerá también de socios financieros. Algunos ya han mostrado interés, mientras que otros, como la familia mexicana Díaz, que se incorporó el pasado año a la propiedad del club, aún estudian su posible implicación.

La combinación de inversión privada y respaldo institucional es clave para que la Ciudad del Baloncesto pueda materializarse sin comprometer la autonomía del Lucentum.

El concejal de Deportes, Manuel Villar, subrayó este martes el apoyo del Ayuntamiento y la importancia del proyecto para la ciudad y para el deporte formativo.

Dijo que desde el principio el equipo de Gobierno ha respaldado la iniciativa y que ya se ha iniciado el estudio de la fórmula jurídica más adecuada para que el proyecto pueda ejecutarse lo antes posible, respetando los trámites legales y la concurrencia pública.

Instalación estratégica

Más allá de la burocracia, la Ciudad del Baloncesto tiene una dimensión emocional y estratégica para el Lucentum. La residencia de los jugadores será la joya del complejo.

Un edificio de varias plantas que permitirá alojar y formar a jóvenes talentos y abrir la cantera a jugadores de distintos lugares, convirtiendo Alicante en un referente de formación en baloncesto.

Los pabellones proyectados ofrecerán espacios modernos para entrenamientos, partidos, gimnasio, fisioterapia y oficinas. Uno de ellos se destinará principalmente a las categorías inferiores, con varias pistas interiores y una exterior, mientras que el otro, de mayor tamaño, tendrá gimnasio, áreas de fisioterapia, salas de formación y dependencias administrativas.

Con estas instalaciones el Lucentum podrá consolidar su cantera y centralizar gran parte de su actividad formativa, aumentando su capacidad de crecimiento y su visibilidad.

La Ciudad del Baloncesto, según explicó Adriasola en su momento, no es solo un proyecto del club. Será un recurso para toda la ciudad, abierto a otros equipos y programas deportivos, reforzando la colaboración con clubes locales y potenciando a Alicante como punto de referencia del baloncesto de base.

Aunque los trámites administrativos pueden prolongarse durante meses, el simple hecho de que el Ayuntamiento haya iniciado el proceso supone un avance histórico. La Ciudad del Baloncesto dará al Lucentum instalaciones propias, autonomía y capacidad de crecer sobre estructuras propias, algo que hasta ahora no había sido posible.

La Fundación Lucentum propone que la tramitación del proyecto se haga como concesión demanial sobre las parcelas municipales, con uso exclusivo del club, y ha solicitado que se eleve la correspondiente Declaración de Interés Público Local.

Se trata de un paso clave para garantizar que el complejo se destine únicamente a fines de interés general, como la formación deportiva, la cantera y la promoción de valores. La ley establece que se deberá publicar la solicitud en el boletín oficial y conceder un plazo para que otros interesados puedan presentar alternativas, aunque hasta ahora ninguna entidad cumple los requisitos.

El Ayuntamiento analiza ahora la idoneidad de esta vía, que ya se ha utilizado en otros proyectos similares, con el objetivo de agilizar al máximo la ejecución de la Ciudad del Baloncesto.