Sergio Ortuño: “Hemos demostrado que la categoría no nos queda grande”

Sergio Ortuño (Elda, 1999) ejemplifica mejor que nadie el renacimiento del Deportivo Eldense. El centrocampista, deportivista desde pequeño, recorrió media España (La Coruña y Valladolid) para formarse como futbolista y regresar al punto de partida para hacer historia y consolidar a su club en el fútbol profesional. Asegura estar viviendo un sueño en Elda y garantiza que, pese a que el único objetivo del equipo es la permanencia, a "ilusión y ambición" no les gana nadie.

Pregunta (P): El equipo suma ya seis partidos sin perder y está cómodamente instalado en mitad de la tabla ¿Esperaba un primer tercio tan positivo?

Respuesta (R): Es algo que nos sorprende a todos. Sabíamos que iba a ser complicado, porque el club llevaba casi 60 años sin estar en Segunda y muchos de nosotros nunca habíamos jugado en esta categoría. Para nosotros era un reto saber cómo nos podíamos adaptar, pero nos hemos demostrado que no nos queda grande la categoría.

P: Nunca han dado la sensación de ser un debutante o un equipo con complejos.

R: Comenzar bien fue importante. Las primeras victorias nos hicieron estar en una situación cómoda y ganar confianza. Luego hubo partidos que se nos escaparon en los últimos minutos y nos pesó, pero a partir del Huesca fue un punto de inflexión.

P: Ganar dos partidos en Segunda es complicado, pero el Eldense lleva tres como si nada…

R: Es algo que valoramos y le damos mucho mérito. Para ganar en Segunda hay que sudar mucho. La racha actual es fruto del juego que estamos haciendo. El fútbol fue un poco injusto con nosotros durante algunas jornadas y ahora nos está recompensando.

P: Y en esta excelente dinámica, ¿el Eldense mira hacia arriba o hacia debajo de la clasificación?

R: Entiendo que haya gente que se pueda hacer ilusiones, pero tenemos los pies en el suelo. Sabemos que la Segunda es larguísima y se hace pesada en la segunda vuelta. Hay que ser cautos. Estamos acumulando un colchón de puntos, pero lo prioritario es la salvación.

P: Ese mensaje ya lo decían años atrás y al final el Eldense lograba dar el zarpazo.

R: Venimos de tres ascensos, pero esto es diferente. Somos un club pequeño que está creciendo y quiere consolidarse en Segunda. Lo primero es la salvación, pero es verdad que hemos demostrado en los últimos años que a ilusión y ambición no nos gana nadie.

P: Usted es futbolista del Eldense, pero además es de Elda y aficionado deportivista desde que era niño ¿Cómo lleva personalmente el momento actual del club?

R: Estoy viviendo un sueño. Hay mañanas que me despierto y pienso que esto no es real. Lo disfruto como un niño porque era algo que nadie se podía imaginar hace sólo unos años. La historia reciente del Eldense era en Tercera, con problemas económicos. Me acuerdo de los empresarios que apostaron en su momento por ayudar y evitar la desaparición del club. Desde que llegó el nuevo propietario, Pascual Pérez, el Deportivo Eldense ha experimentado un crecimiento increíble.

P: ¿Y cómo se vive esta situación en Elda?

R: Este club tenía un pasado y siempre se tiene la aspiración y la ambición de subir. Pero lo que está pasando en esta etapa, con tres ascensos seguidos, no se olvidará aquí en la vida. Yo he estado en campos de Tercera como aficionado y como jugador. Y visitar ahora los estadios en los que jugamos, como La Romareda o el del Espanyol, después de haber competido en esos campos de Tercera es algo que no me termino de creer. Ese pasado ayuda, porque nos recuerda lo que nos ha costado llegar aquí y que las hemos pasado canutas, por lo ahora debemos disfrutar de todo lo que nos pasa.

P: ¿Puede desconectar en algún momento del fútbol o tal y como está de ilusionada su ciudad es imposible?

R: Bueno, cuesta. Menos mal que está saliendo todo bien, porque es inevitable que siendo de aquí se viva todo de forma mucho más intensa. Mi familia es muy del Deportivo y mis padres me inculcaron los valores del club. Vivo todo esto rodeado de mi familia, novia y amigos, que encima son aficionados del equipo, por lo que hay cachondeo. Pero siempre hay tiempo para desconectar.

P: Sorprende lo bien que se han adaptado al equipo jugadores veteranos de superior categoría como Timor, Andone o Marc Mateu ¿Qué le han aportado al grupo?

R: Nos han dado experiencia y jerarquía. Ellos nos permiten tener la combinación perfecta, porque se han unido a un grupo joven y con hambre. Nos han dado ese equilibrio necesario.

P: ¿Cuál es el secreto de Fernando Estévez para triunfar en el banquillo?

R: Se ha ganado a la afición a base de trabajo y de resultados. Además, a nivel personal ha encajado muy bien en la ciudad. Esa cercanía con la gente también suma. Espero que esta comunión con él y con todos, jugadores y aficionados, dure mucho tiempo.

P: ¿Se ve jugando en el Finetwork Arena?

R: Cuando veo el proyecto se me iluminan los ojos, pero ahora toca disfrutar del día a día. Bastante fuerza ha hecho el club para adecuar al Nuevo Pepico Amat a la categoría.

P: Y el domingo, el Mirandés ¿Qué espera del partido?

R: Es un rival difícil, clásico de Segunda. Vienen haciendo muy bien las cosas desde hace tiempo. Logran cesiones de jugadores de clubes grandes y parece que juegan sin tanta presión. Es un rival que a cualquier equipo de la categoría le puede poner en problemas, por lo que, como dice el míster, tenemos que estar al 105 %.

P: Ahora no es la prioridad, pero en el vestuario valoran mucho la Copa del Rey ¿Qué aspiraciones tienen en el torneo?

R: Es que es una competición que genera ilusión y nos permitiría traer a un equipo grande a Elda. Ahora nos ha tocado un rival complicado como el Málaga, con una afición y un estadio increíbles. Será un placer jugar ante este equipo. La Copa es importante porque, además del beneficio económico que supone para el club, es la oportunidad que tienen muchos compañeros de competir y de sentirse importantes. Y eso es bueno para el grupo. Ya sé que no es lo principal, pero ya se han visto modestos que han llegado a semifinales, así que no se puede dar nunca nada por perdido.

