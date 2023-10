El Hércules recae ante el Europa y el Intercity no puede con el Atlético Baleares

El equipo de Rubén Torrecilla fracasó en su primera defensa del liderato al caer derrotado 1-0 en su visita al Nou Sardenya ante el Europa, conjunto recién ascendido de Tercera que está protagonizando un gran inicio del curso. En Primera Federación, el Intercity no ha podido pasar del empate ante el Atlético Baleares (0-0), conjunto que se presentaba en el Antonio Solana como colista.

El Hércules, pese a tener la lección aprendida de su última visita a Barcelona, donde encajó su anterior derrota, no hizo méritos para ganar ante un rival muy motivado que tuvo las mejores ocasiones de gol, sobre todo en el inicio del partido y en el tramo final del primer acto, en el que, como casi siempre, Carlos Abad volvió a ser determinante.

Tal y como pasó en Sant Andreu, el conjunto alicantino, desgastado en una guerra de guerrillas por cada balón en juego, produjo muy poco en ataque para merecer los tres puntos y, pese a competir y defenderse con jerarquía, sobre todo a balón parado, acabó pagando muy su único desliz cuando apenas quedaba tiempo para reaccionar.

El conjunto escapulado, a base de intensidad y de juego directo, empujó contra su portería al Hércules, que se vio obligado a defender durante toda la segunda parte. Una acción puntual, ya en el minuto 85, acabó por decantar el encuentro. La defensa herculana no fue contundente y permitió una combinación dentro del área que acabó con un remate de Pla que Carlos Abad salvó en primera instancia, aunque el rechace cayó a los pies de Noel, que fusiló a placer el primer gol.

Al Hércules, que hasta ese momento no había hecho nada destacable en ataque, con un Álvarito desdibujado, relevado por Nico Espinosa, y un Ketu descentrado por las decisiones del colegiado, le entraron las prisas por empatar, pero sólo pudo generar una ocasión muy clara, ya en el descuento, en un remate de Candelas que obligó al meta Vito a hacer una gran parada.

La derrota mantiene al Hércules en la primera plaza a expensas de lo que haga esta tarde el Lleida, que puede recuperar el liderato si supera esta tarde al Mestalla, próximo rival del conjunto alicantino.

Empate amargo

El Intercity, que venía de una buena dinámica viajera, no pudo darle continuidad a los puntos logrados en sus visitas con un triunfo en casa ante el Atlético Baleares. Ya había advertido Sandroni que el conjunto insular no era para nada un rival fácil y no se equivocó.

El Intercity no puede con el Atlético Baleares. Intercity

El equipo mallorquín fue un hueso duro de roer al que el Intercity no encontró la forma de meterle mano en un partido muy cerrado y poco vistoso, si bien el portero balearico acabó siendo el héroe de su equipo, al que salvó en los últimos minutos con una gran parada. El empate mantiene al Intercity, que la próxima semana viajará a Ibiza, en el ecuador de la tabla a falta de disputarse gran parte de la jornada.

