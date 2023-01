Sergio Carballeira tomará el relevo de Fernando Latorre en el TM Benidorm

Poco más de una semana ha durado el misterio sobre el futuro inquilino del TM Benidorm. La anunciada marcha de Fernando Latorre, quien dirigirá al EÓN Horneo Alicante durante las tres próximas temporadas, dejó un hueco que el presidente del club, Javier Abinzano, no ha tardado en llenar para evitar la sensación de vacío y acabar con las especulaciones.

A pesar de los ofrecimientos de fuera y de dentro incluso de la actual plantilla, el TM Benidorm ha optado por el producto de la casa y ha elegido a Sergio Carballeira, entrenador del equipo de Primera Nacional y coordinador de la cantera, como el sucesor de Latorre. El técnico gallego tomará las riendas del equipo a partir del mes de julio, fecha de inicio de la pretemporada, y ha firmado hasta junio de 2025.

Su misión será, categoría que aún no está garantizada este curso, e iniciar una nueva estabilizar al equipo en la Asobal era que supere la alargada sombra de Latorre, bajo cuya dirección el TM Benidorm se instaló en el olimpo del balonmano español tras disputar una final de la Copa del Rey y participar dos veces en Europa.

[La alicantina TM Grupo Inmobiliario, reconocida en unos de los premios más importantes del mundo]

Sergio Carballeira cumple su tercera temporada en el club, segunda dirigiendo al equipo de Primera Nacional con el que logró muy buenos resultados, llegando el pasado año a disputar la fase de ascenso ante equipos de mucho mayor presupuesto. Con anterioridad a su etapa en Benidorm, el gallego pasó por el banquillo del histórico Teucro de Pontevedra, BM Rasoeiro y UB Lavadores.

Agradecimiento y orgullo

Las primeras palabras del futuro entrenador del TM Benidorm fueron de “satisfacción y agradecimiento” a la entidad por confiar en él para la etapa de transición que se avecina. “Estoy muy contento por esta oportunidad que asumo con la máxima ilusión y confianza”, dijo el gallego, consciente del enorme reto que supone sustituir a una figura como Latorre.

“Soy consciente de la responsabilidad que conlleva no solo dirigir en Asobal si no sustituir a Fernando Latorre, un entrenador que ha obtenido los mejores resultados deportivos de este club y para quien solo tengo palabras de agradecimiento por el trato recibido desde que llegué a Benidorm y todo lo que me ha permitido aprender a su lado”, argumentó el técnico.

Carballeira asegura que se siente “preparado” para asumir el reto en un club que considera como su “casa”. “No se me ocurre un lugar mejor para debutar en Asobal. Trataremos de devolverle al club su confianza a base de mucho trabajo para que podamos conseguir los objetivos deseados”, concluye el preparador gallego.

Sigue los temas que te interesan