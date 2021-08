Benedetto: “Sé que las expectativas son grandes y espero estar a la altura”

Darío ‘Pipa’ Benedetto ya se ha metido a la afición del Elche en el bolsillo. La hinchada franjiverde ve en el delantero argentino el icono mediático que necesita una competición como la Primera División y, sobre todo, al jugador que ayudará al equipo a dar un salto de calidad en ataque.

“El club ha hecho un gran esfuerzo para que el Pipa se pueda incorporar, pero no menor del que ha hecho él para venir al club”, afirmó en la presentación del atacante el presidente del club, Joaquín Buitrago, interesado en ensalzar el “compromiso” del nuevo jugador.

El argentino tenía ofertas de medio mundo, pero eligió Elche por su proyecto y la relación personal y profesional que mantiene con sus actuales representantes, Christian Bragarnik y su equipo de colaboradores. “Me gustan los buenos proyectos y aquí hay uno”, aseguró Benedetto, quien destacó el ambiente familiar que se ha encontrado a su llegada al vestuario del Elche.

“Al segundo día era como si estuviera ya un año. Hacía rato que no veía un grupo tan unido y con tan buenas personas. Estoy comprometido con los objetivos de este club y ojalá los podamos cumplir”, señaló Benedetto. El argentino explicó que nunca antepuso sus intereses como accionista a los deportivos “porque sigo siendo jugador”. “El día de mañana no sé qué será de mí. Ahora solo pienso en el grupo y en cumplir los objetivos”, apostilló.

Benedetto reconoció que el primer semestre del año en el Olympique de Marsella no fue el mejor de su carrera, si bien recordó que no disfrutó de demasiados minutos, y dijo que le gusta la competición española, a la que intentará adaptarse “lo más rápido posible”. El jugador agradeció el cariño recibido por los aficionados ilicitanos desde su llegada a Elche y confió en aportar “goles” al equipo ilicitano, algo que aún no ha logrado en las dos jornadas disputadas.

El nuevo delantero del Elche se definió como un jugador al que le gusta “pegarle desde fuera, buscar espacios y de poco roce con los defensas rivales” y restó importancia al hecho de que sea considerado el fichaje mediático de la entidad. “Lo sé, pero no me considero una estrella, sino igual que todo el grupo. Sé que las expectativas conmigo son grandes y espero estar a la altura”, explicó el argentino, quien deseó que el Elche no sufra tanto como el campeonato pasado y “estemos un poco más tranquilos”.

Benedetto, durante la presentación.

Adiós de Nico

El presidente del Elche aprovechó la presentación de la nueva estrella del equipo para explicar la salida de la entidad del director deportivo, Nico Rodríguez. “El club está en transformación y crecimiento. Todos sabemos que los clubes que se han quedado anclados no han evolucionado y hemos pensado que, después de dos años de éxito, porque la labor de Nico ahí queda, darle un nuevo enfoque a la dirección deportiva”, argumentó el dirigente.

“Nos hemos sentado con él y hemos visto que la mejor solución era separar los caminos. Hemos solventado la situación bien para Nico, para Daniel (ayudante) y para el Elche”, explicó Buitrago, quien añadió que el fútbol “es dinámico y los clubes se tienen que trasformar”.

El presidente restó importancia a que el relevo se produzca cuando aún no ha finalizado el mercado de fichajes “porque está ya prácticamente cerrado” y reiteró que el Elche “necesitaba hacer un cambio”.

Buitrago confirmó a Sergio Mantecón, excapitán y técnico del club, como responsable de la parcela deportiva y adelantó que el club evaluará si es necesario la incorporación de nuevos técnicos a la dirección deportiva en el futuro.

Por último, Joaquín Buitrago confirmó que el Elche está esperando la nueva resolución de la Conselleria de Sanidad sobre los aforos en los recintos deportivos para abrir la campaña de abonos del club a todos los aficionados.

“Lo que más nos está penalizando es el tema de la separación. Tratamos de gestionar lo mejor posible la situación, pero por lo menos nuestros abonados son unos privilegiados, ya que todos pueden ver al equipo en una ubicación, les guste más o menos, no como en otros clubes que se tiene que sortear la entrada”, recordó.

