"Para que se sientan como en casa": Alex Fratini estrena el SkyFest Benidorm marcando distancias con la gestión anterior

Pisar el césped del estadio Guillermo Amor estos días es hacerlo sobre una realidad distinta. Se ve todo nuevo y preparado para un intenso verano en lo que ya es el SkyFest Benidorm. Al frente de esta transformación está Alex Fratini, un empresario que se siente de la casa desde que llegó hace 25 años a la capital turística de la Comunitat Valenciana.

Fratini lidera una UTE de empresarios locales que ha decidido profesionalizar el espacio. "Llevamos bastante tiempo reclamando al Ayuntamiento que solo dos eventos en verano eran muy pocos", explica en referencia al modelo anterior de dos grandes festivales.

Ahora, con la gestión que asumen por cuatro veranos en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, destaca que ahora el promotor que llegue se encontrará "todo montado, menos unos técnicos que traiga el artista". La idea es clara: un recinto más intensivo y eficiente con más actuaciones.

Mientras caminamos por el recinto, destaca la obsesión por la comodidad del asistente. Hay una cantidad ingente de espacios para sentarse o incluso echarse. "Para nosotros la experiencia es la cosa más importante. Cuando una persona entra en Skyfest tiene que sentirse cuidada, que vuelva a casa tranquilo y contento", asegura Fratini.

La joya de la corona son sus zonas exclusivas. "Las dos laterales se llaman VIP Levante y VIP Poniente, y el palco es El Mirador", detalla. Con esos nombres se presentan las estructuras que acompañan al escenario principal de 20 metros de ancho. Todo está pensado para que el público, ya sea en el césped o en los palcos, no pierda detalle gracias a un despliegue de pantallas LED de gran formato.

Fratini es muy consciente de las críticas de veranos pasados y quiere que este proyecto de cuatro años sea ejemplar. "No vamos a molestar como se hacía en los años anteriores", sentencia con firmeza. Y la forma más clara de ese plan de convivencia es que incluye horarios estrictos (hasta las 12:30 entre semana y las 2:30 los findes) para que las discotecas locales también puedan trabajar después.

A eso suman una decisión drástica con el entorno: "Aquí no vamos a utilizar el aparcamiento público que está abajo, entonces los vecinos van a estar muy contentos". El ADN local se nota también en la plantilla, con un 90 % de personal de la zona, y en las barras, donde mandan los vinos y vermuts de la tierra.

El SkyFest no es solo para grandes masas de 25.000 personas en el escenario principal. "Hemos querido demostrar que es un recinto multiuso", explica Fratini. Por eso, han habilitado un escenario secundario, más íntimo y frente a la zona gastronómica, para un ciclo de ocho monólogos. "Ahí vamos a colocar todo el mobiliario de sillas, que va a ser muy cómodo", añade.

Al preguntarle por el coste de levantar este gigante, Fratini prefiere hablar de esfuerzo humano antes que de cifras. "Hemos invertido 48 horas al día, el doble de lo que hay en un día", responde, "y dinero también".

Aunque la licitación salió tarde y fue difícil cerrar giras, el optimismo es total de cara al próximo año: "Estamos trabajando ya muchísimo artista y vamos a hacer un calendario buenísimo". Por ahora, el verano arranca este domingo con la fiesta gratuita de Los40 Playa Pop, el primer paso de los 25 eventos que prometen cambiar el sonido de Benidorm.