Adiós al Reggaeton Beach Festival: cancelan a dos semanas de celebrarse en Alicante

Del inicio de una etapa ambiciosa a un final abrupto. El Reggaeton Beach Festival (RBF) ha comunicado este jueves la cancelación de la totalidad de su gira prevista para el verano de 2026 y el cese inmediato de sus operaciones.

La noticia cae como un jarro de agua fría en Alicante, donde el macroevento tenía previsto celebrarse los próximos 2 y 3 de julio en su nueva ubicación de IFA Fira Alacant. La cancelación se produce apenas dos semanas antes de la cita que iba a congregar a miles de personas en la provincia.

Según ha explicado la dirección del festival, la decisión se ha tomado tras constatar que la "estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias" una gira de tales dimensiones.

Esta situación contrasta radicalmente con el optimismo mostrado hace apenas quince días. El 3 de junio, la organización anunciaba una "nueva era" para el festival, marcada por su traslado de Benidorm a Elche y la entrada de socios internacionales.

Sin embargo, tras una revisión de la sociedad gestora, la nueva administración ha detectado "circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto".

La organización ha sido tajante al afirmar que la sociedad "no se encuentra en disposición de continuar con la gira 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria" para los eventos programados.

El festival que iba a celebrarse en IFA pretendía dar un "salto cualitativo" con mejoras en producción técnica y zonas de descanso después de la etapa de seis años en Benidorm. El propio CEO de RBF, Andrés Tortarola Fragola, definía esta etapa en Alicante como una "evolución natural para seguir creciendo".

Incluso se habían confirmado ya artistas de la talla de Ñengo Flow, Luar La L, Roa y Clarent para el cartel alicantino. Todo este despliegue queda ahora suspendido de forma definitiva.

La entrada de nuevos capitales a través de los fondos Cerruti Capital 1881 y Vanquish Sports & Media Group, así como el liderazgo de Gianmaria Cerruti, no han sido suficientes para salvar la estructura del evento.

Respecto a los afectados, la organización asegura ser "plenamente consciente de la decepción" que esto supone para asistentes y artistas. Actualmente, la sociedad gestiona las consecuencias económicas y contractuales de este cierre.

En los próximos días, se publicarán en los canales oficiales las "instrucciones y procedimientos" para los distintos colectivos afectados, incluyendo al público que ya había adquirido sus entradas.

Con este anuncio, se pone fin a ocho años en los que el RBF formó parte de la historia de la música urbana en España. La organización se despide agradeciendo a su comunidad el haber hecho posible este viaje, pidiendo "disculpas por el impacto que esta situación pueda generar".