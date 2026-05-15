Paloma San Basilio 'reta' a su público por el olvido de los clásicos: "¿Cómo podéis haberos perdido el Quijote?"

La mítica Paloma San Basilio se reencontrará con su público este domingo 17 de mayo a las 20:00 horas en el Auditorio Centro Cultural de Benidorm. Lo hará con Dulcinea, un proyecto que define como un "trabajo de actuación y de interpretación puro y duro".

Tras cinco décadas sobre los escenarios, la artista asegura que sigue sintiendo la misma ilusión que al principio. "Para mí es un privilegio que después de 50 años haciendo cosas haya algo que esté haciendo que despierte interés", afirma con entusiasmo al valorar su vigencia en los teatros.

La obra, escrita por Juan Carlos Rubio, entrelaza textos de Cervantes, Unamuno y material de "cosecha propia" del autor. Para San Basilio, este espectáculo supone un reto interpretativo a través de un "personaje caleidoscópico" que busca conectar con el espectador desde el texto más puro.

La cantante defiende la necesidad de salir de la zona de confort. "Lo que he hecho ha sido tirarme a la piscina directamente. Yo creo que es muy importante para un artista arriesgar", explica la intérprete, quien subraya que "el artista tiene que arriesgar" para seguir creciendo y buscando sus propios límites.

Sin embargo, el proyecto ha revelado una realidad cultural preocupante para la artista. San Basilio confiesa que, durante sus funciones, suele preguntar al público quién ha leído el Quijote. "La mayor parte de las veces levantan la mano dos, tres y a veces nadie", lamenta con sinceridad.

Ante este vacío, la artista no duda en "abroncar" amistosamente a sus seguidores. "¿Cómo podéis perderos la obra universal por antonomasia en la que te diviertes y aprendes?", les interpela desde el escenario, señalando que existe un "problema de pedagogía" en la sociedad actual.

Para la intérprete de la eurovisiva La fiesta terminó con la que pasó por el Benidorm Fest de este año, es vital que tanto las familias como los profesores fomenten la lectura de los grandes autores. "Tenemos que intentar que la gente aprenda más de lo nuestro, que lea más", recalca, convencida de que los clásicos ofrecen herramientas fundamentales para manejarse en la vida.

Este giro hacia el teatro de texto se nutre de su vasta experiencia en el género musical, al que considera su verdadera universidad artística. "Mi carrera sin musicales no tendría sentido. Han sido siempre mi refugio", confiesa, recordando cómo cada técnica aprendida en ellos la ha volcado después en sus giras.

A pesar de su estatus de estrella consagrada, San Basilio se muestra inquieta y dispuesta a explorar géneros tan dispares como la música electrónica o el teatro puro. "Yo como persona, como individuo, como artista, necesito probar, necesito aprender, necesito seguir", sentencia sobre su incombustible motor creativo.

La cita en el Auditorio Centro Cultural de Benidorm este domingo promete ser más que un concierto; será un espacio de reflexión y riesgo donde una de las voces más importantes de España invitará a su audiencia a reencontrarse con las raíces de la literatura universal.