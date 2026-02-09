¿Quién ganará el Benidorm Fest 2026? Esto es lo que dicen los números que sitúan en lo alto a Miranda! y Kenneth

Esta es la semana del Benidorm Fest y el sábado se elige al que gane la quinta edición de este concurso. El número de reproducciones en Spotify es uno de los indicadores más objetivos de cómo llegan los 18 artistas al Palau l'Illa de la capital turística de la Comunitat Valenciana, convertida en la musical de España por unos días.

Kenneth es el claro favorito en cuanto a tendencia actual. Entre el 31 de enero y este lunes 9 de febrero ha tenido un aumento masivo de 214.941 reproducciones y es el único, junto a Miranda! y Bailamamá, que ha logrado superar la barrera del millón de escuchas totales. El ritmo de crecimiento de su canción Los ojos no mienten casi duplica al del siguiente en la lista.

Y los otros millonarios de la lista son los que llegan más fuerte. Miranda! y el oriolano Óscar Ferrer de Bailamamá cuentan con la ventaja de ser la principal favorita en términos de volumen absoluto.

Despierto amándote suma 1.588.284 reproducciones totales y lidera la tabla con una ventaja considerable sobre el resto de competidores. Además, ocupa el segundo lugar en crecimiento (+123.507), lo que demuestra que sigue manteniendo un interés muy alto entre el público.

Pero si los números lo fueran todo, no habría sorpresas. Y eso bien lo saben Chanel Terreros y Blanca Paloma, vencedoras de la primera y segunda edición que no llegaron a la semana de la final con los números a favor y fueron sus actuaciones las que las auparon y acabaron enviando a Eurovisión.

En cambio, Nebulossa con Zorra y Melody con Esa diva llegaron ya aplastando a sus rivales, especialmente la sevillana. Sus directos demostraron las ganas que tenían de representar a España y así se llevaron el favor del público.

Entonces ¿qué más puede pasar con el resto de artistas que compiten este 2026? Como en las dos claras favoritas del público hay que distinguir entre quienes están logrando una mayor presencia en estos últimos días frente a quienes ya suman un mayor apoyo desde que lanzaron su tema.

Las sorpresas

Dani J con Bailándote y Tony Grox / Lucycalys con T amaré son los aspirantes con más fuerza. Ambos han superado las 77.000 reproducciones de incremento en estos diez días, lo que los sitúa por encima de artistas que tienen un acumulado total mayor en términos de ritmo actual.

Ese es el caso de Mayo, el cantante salido de Operación Triunfo se consolida en la tercera posición de la tabla que mide el acumulado total con 654.979 reproducciones. Luna Ki, la aspirante que se retiró de la primera edición vuelve con mucha fuerza y ocupa el cuarto lugar en el total (565.611) que además mantiene un crecimiento sólido de más de 60.000 reproducciones.

¿Qué pasa con los que tienen menos reproducciones? En 2025 Mawot y Lucas Bun convencieron a jurado y público con sus directos y se auparon a la final. Eso daría margen a Mikel Herzog Jr. con Mi mitad y Ku Minerva con No volveré a llorar que llegan a esta semana con menor apoyo, pero con propuestas fuertes.