El día que Bad Bunny actuó en Alicante por 20 €: el triunfador en la Super Bowl menciona la ciudad en dos temas

Este domingo Bad Bunny ha vuelto a hacer historia con la actuación del intermedio de la Super Bowl con mayor presencia del castellano que ha batido el récord de más audiencia con más de 135 millones de espectadores. Otro domingo, pero de 2017, su paso por España le acabaría dejando huella.

Era el 8 de octubre y el cantante portorriqueño de entonces 23 años se había marcado una intensa jornada: tenía que actuar en las fiestas de Zaragoza y en la discoteca Magma de Alicante. Por si a alguien no le salen las cuentas, son casi cinco horas en coche las que separan ambas capitales. Y Benito Antonio cumplió.

Mario Puche, el responsable del local alicantino, es quien consiguió convencerlo de ese plan. Había gente que no se creía que la actuación de Alicante era real al coincidir en la misma fecha que en la capital aragonesa, cuenta a EL ESPAÑOL.

¿Y por qué esa incredulidad? Había que mirar la lista de ciudades. "En todos los sitios a los que iba, como el Palau Sant Jordi, Leganés o las fiestas del Pilar metía catorce o quince mil personas. Y chocaba ver los estadios y luego Magma", recuerda.

El joven promotor consiguió además que no hiciera un concierto a su llegada, sino dos. De esa forma, con un aforo más reducido, podía asumir el caché: "Me hicieron un precio y lo vendimos en apenas minutos".

Las entradas estaban en los 20 euros, el precio habitual que tenía el reguetonero en sus inicios. En la gira de Debí tirar más fotos de 2026 por la que pasará por Madrid y Barcelona los precios están entre los 120 y 140.

El éxito que consigue Bad Bunny en la actualidad, que ha llegado a ser el artista más escuchado del mundo en Spotify durante tres años consecutivos además de en 2025, contrasta con la que fue la primera visita a Alicante. Era el 19 de abril de 2017 y no consiguió llenar la sala Magma. Pese a ello, no dudó en esa doble vuelta de octubre.

Y el recuerdo de la ciudad le quedó. En la canción La Jumpa que lanzó con Arcángel en 2022 menciona a Barcelona y Alicante en sus letras. Cuatro años lo había hecho en el tema El Ganador, donde ambos repiten con Nicky Jam. En los dos casos la referencia se basa en la gran acogida que tiene en las ciudades.

Puche al citar este caso señala con orgullo el buen ojo de fichar a una referencia del reguetón, igual que cuando fichó para actuar en Magma a otros grandes como C Tangana, Rauw Alejandro o Justin Quiles. O más recientemente el colombiano Beéle, autor de la canción más escuchada en España en 2025 con La Plena - W Sound 05, y que pasó también por su discoteca en 2022.