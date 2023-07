Museos gratis en Alicante con la Noche en Blanco, una gala de estrellas de la danza y más

La ciudad de Alicante presenta lo mejor de su oferta cultural y de manera gratis este viernes con la Noche en Blanco de los museos. La danza celebra en el Principal el décimo aniversario de su gala de estrellas y la música con Alejandro Sanz en la plaza de toros reclama su protagonismo.

Una decena de museos y centros culturales se unen para la Noche en Blanco. Con los guerreros de Xi'an como estandarte más popular de su oferta, cada centro propone un amplio programa de actividades que incluye visitas guiadas, talleres familiares, música, proyecciones cinematográficas y conferencias para todos los públicos. Para más información se puede consultar la página museosdealicante.com.

La Sala Explanada de la Lonja del Pescado ofrece visitas guiadas para Transitar lo invisible de Ignacio Llamas. La Sala Tabarca continúa con la muestra de Pierre d’Argyll. A su vez, la Lonja alberga la exposición de Conversación en el tiempo, una exposición que confronta los trabajos de los artistas Pepe Calvo y Josep Renau. El inicio de las visitas guiadas comienza a las 20:30 horas. A las 22 horas el artista alicantino Raúl Abreu dará un concierto con 'El patio encendido' y más de un millar de velas que iluminarán el patio exterior. Este viernes el horario de cierre será la medianoche.

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante ha preparado ‘Palabras en Blanco’, un taller donde los participantes podrán interpretar las palabras y transformarlas en auténticas obras de arte visuales. Este espacio está abierto al público desde las 19:30 hasta las 22 horas. A las 19:30 horas comenzará el ciclo de encuentros con la charla entre Juan Antonio Roche y Pepe Calvo sobre las colecciones que habitan en el Museo.

A las 21 horas dará inicio la muestra que reúne el trabajo colectivo realizado por artistas, pertenecientes a OP Theather: Campus Escénico Eusebio Sempere. Finalmente, a las 22:30 horas está programado Hipercanon, un concierto de músicas gráficas que está coordinado y realizado por Carlos Izquierdo. El museo sigue exponiendo Moving Forward, Looking Back perteneciente a la Colección donada al museo por Michael Jenkins y Javier Romero. El MACA estará abierto este viernes hasta la medianoche.

Las Cigarreras ofrece Cine desde la Trasera a las 22 horas con la proyección de la película El Secreto de la Pirámide. Asimismo, exhibe la quinta muestra de Art Contemporani de la Comunitat Valenciana y La Sala Negra mantiene la exposición A cinquito, con derecho a tocar. El horario de cierre de las Cigarreras para este viernes se amplía hasta las 23 horas.

El Aula Didáctica del museo ha preparado dos talleres para los más pequeños: ‘Dibuja y colorea tu propio guerrero de Xi’an’ -de 19:00 a 20:00 horas- y ‘Luces de la Dinastía Han’ -de 20:00 a 21:00 horas-. La participación en estas actividades está recomendada para niños y niñas de 6 a 12 años y es necesaria la inscripción previa.

El Museo de Bellas Artes de Alicante celebrará la Noche en Blanco con un completo programa enfocado a todos los públicos y ampliando su horario de apertura cuatro horas, desde las 19:00 hasta las 24:00 horas. El taller didáctico ‘Miradas cruzadas’ ofrecerá a los más pequeños – de 19:00 a 20:30 horas- la oportunidad de interpretar el estudio de un artista y dibujar una obra imaginaria inspirándose en estudios reales de artistas presentes en la exposición El siglo XIX. La colección a la luz.

La música también estará presente en el MUBAG de la mano del compositor Benjamin Sun y un repertorio de piezas de piano relacionadas con las obras de El arte como inspiración. La colección de Sara Navarro. La propuesta, que comenzará a las 21:00 horas, incluye una segunda parte dedicada a la improvisación con la participación del público. Además, a las 22:15 y a las 23:15 horas tendrán lugar dos pases del espectáculo teatral Noche de subastas de la compañía Ambulantes lab. Las plazas para esta actividad son limitadas y la inscripción podrá realizarse a través de la web del museo.

Música y danza

La plaza de toros de Alicante acoge este jueves el concierto de Alejandro Sanz dentro de su gira Sanz en vivo 2023 en la que repasa los grandes éxitos de su carrera como Corazón Partío, Amiga mía o No es lo mismo. El artista interpretará los últimos éxitos recogidos en su último trabajo Sanz que recibió el premio Platino en el 2021. El concierto está previsto a las 22 horas.

El coso seguirá con la música del ciclo Alicante Goldest con la banda tributo Dire Straits Legacy. Formada por Danny Cummings, Mel Collins, Alan Clark, Phil Palmer, Trevor Horn, Marco Caviglia y Primiano Di Biase quienes interpretarán clásicos como Sultans of Swing, Money for Nothing o Brothers in Arms. El concierto está previsto para las 22 horas.

El Teatro Principal celebra la décima gala de estrellas de la danza realizada por la Asociación Nacional de Ballet Profesional dirigida por Asiya Lukmanova. Una noche que ofrecerá la oportunidad de ver bailando juntos a grandes artistas dentro del panorama de la danza clásica internacional. Entre ellos, Anna Ol, Young Guy Choi, Yolanda Correa, Ricardo Castellanos, Svetlana Bednenko y Nelson López. El evento está programado para este sábado a las 20 horas.

El Castillo de Santa Bárbara se prepara este viernes para el concierto de Beca Laud y Juan Belda. Este dúo maneja una variedad de estilos musicales como el pop, soul o R&B y que cuenta con grandes influencias como Alicia Keys o Coldplay, entre otros. Esta actividad es gratuita y su comienzo está previsto para las 19:30 horas.

El ciclo de Verano de Músicas continúa con su programación con dos conciertos ofrecidos por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, bajo los mandos del director, José Vicente Díaz Alcaina. Por un lado, este jueves ofrecerá el concierto La alegría de las castañuelas y, para el concierto del domingo, la Banda interpretará la pieza de La Gran Fantasía Española con la que conmemorará el 150 aniversario del músico Ricardo Villa. Ambos conciertos están programados para las 20 horas en la Plaza del Ayuntamiento y su entrada es libre hasta completar el aforo.

El Verano en Parques prosigue con su itinerario este jueves desde Historiador Vicente Ramos situado en la Playa de San Juan. Llega el espectáculo Conciencia femenina que valora la importancia de la mujer en la ciencia y ampliar los conocimientos en estas materias. Esta actividad gratuita dirigida a menores a partir de 6 años está programada para las 20 horas.

Las Cigarreras presenta este sábado la Final del Certamen de música joven del Centro 14. La Caja Negra de Las Cigarreras acoge casi cinco horas de programación que abrirá el grupo Loli.k a las 17:30 horas y finalizará el evento el grupo Los Justicieros a las 20:20 horas, tras la entrega de premios que tendrá lugar antes de esta última actuación.

Fiestas patronales

Este viernes arrancan las fiestas patronales de La Cañada del Fenollar que se celebrarán hasta el próximo 25 de julio en honor de San Jaime. La emblemática Plaza de la Ermita será testigo de la recepción de autoridades y de Comisiones de fiestas a las 21:30 horas antes del comienzo del acto previsto para las 22 horas. Este año, bajo el lema, ‘El Origen permanece siempre futuro’ con el que se homenajean los más de 75 años de fiestas que lleva haciendo la partida. El pregonero para estas fiestas será el Secretario de la Federación De Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de Alicante, Juan José Olivares.

Este sábado será el pistoletazo de salida a las fiestas tradicionales del barrio de San Gabriel con el pregón a cargo del Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, Juan Antonio Roche. Unas fiestas que tienen su origen desde el año 1925 y que estrenan la catalogación de Interés Turístico Local.

