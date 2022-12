Bad Bunny y sus conciertos en Alicante, la ciudad a la que canta el artista más escuchado del mundo

La aparición de la ciudad de Alicante en el último sencillo de Bad Bunny, La Jumpa, se ha convertido en la segunda vez que lo hace el artista más escuchado en el mundo. Y Mario Puche, responsable de la discoteca Magma, lo celebra recordando los tres conciertos que dio en su discoteca en 2017, antes de su explosión global en las plataformas.

Los tres conciertos que ofreció Bad Bunny estaban previstos para dos días, aunque cuestiones de última hora hicieron que al final fueran tres. En el primero de ellos, el cantante puertorriqueño no llenó la sala. Venía con su tema Soy peor y el mundo aún no estaba preparado para la cantidad de colaboraciones con que iba a arrasar ese año.

Puche le contrató para dos actuaciones, una en Murcia aprovechando que era el Bando de la Huerta, y otra para el 19 de abril de 2017. Aún recuerda que acudieron entre quinientas o seiscientas personas, mientras que en las otras fiestas locales acudieron un centenar más. Con 23 años que tenía el artista, Puche cree que el público se frenó en parte por la falta de material propio.

Ese tema lo resolvió rápidamente el artista durante los seis meses que transcurrieron hasta su vuelta a la ciudad. En 2017 acabaría apareciendo en una quincena de canciones que entraron en las listas de música latina de Estados Unidos. Entre ellas, la nueva versión de Mayores con Becky G y la de Te boté con Ozuna y Nicky Jam.

[Los conciertos en Alicante reúnen este verano a 125.000 personas]

Puche vio la oportunidad de volver a traerlo para ese otoño, en una nueva gira que realizaría el artista por el país. Y así lo arreglaron para el domingo 8 de octubre. El mismo día que actuaba en las fiestas de Zaragoza. El responsable de Magma aún recuerda que había gente no se creía que la actuación de Alicante era real al coincidir en la misma fecha que en la capital aragonesa.

"En todos los sitios a los que iba, como el Palau Sant Jordi, Leganés o las fiestas del Pilar metía catorce o quince mil personas. Y chocaba ver los estadios y luego Magma", recuerda el joven promotor. Pero tenía claro que le interesaba: "Me hicieron un precio y lo vendimos en apenas minutos". Tanto es así que hicieron programa doble, así que Bad Bunny se iba a hacer en un día casi 500 kilómetros por carretera para ofrecer tres conciertos.

Y los hizo. Aunque eso sí, con un lógico retraso en una apretadísima agenda, salió de las fiestas mañas para llegar a Alicante. El primero de los dos conciertos fue el domingo y el siguiente ya fue entrado el lunes 9 de octubre. Y allí en uno de los lados del escenario estuvo viéndole cómo actuó ante un público joven y totalmente entregado al rapero.

"No sé por qué, pero cuando me he fijado en un artista luego ha despuntado bastante", cuenta orgulloso Puche. Y lo razona señalando que en su caso no se trata de una sala de conciertos, como pueden serlo otras de la zona como The One o Stereo, por donde pasaban al año decenas de artistas.

"Pero cuando vemos la oportunidad de un artista lo hacemos", añade el responsable de Magma. Y ahí presume de que por su local han pasado C Tangana, Rauw Alejandro, Justin Quiles o "este verano nos trajimos a Feid, y estoy convencido de que un año o dos me llamarás por él".

Cuando salió Soy peor, que ya lleva 981 millones de reproducciones solo en YouTube, Puche asegura que estuvo entre los primeros en prestar atención a un tema en el que Bad Bunny habla del desamor tras una ruptura.

Ahora también ha estado entre los primeros, pero acompañado de millones de personas más, en escuchar La Jumpa. En este tema que canta Arcángel con Bad Bunny este habla de su éxito señalando dos ciudades donde eso sucede, Barcelona y Alicante. Y mientras lo hace ya piensa en si podrá volver a traer al rapero a su provincia, aunque ahora ya pensando en los grandes estadios en donde se mueve el mayor artista de la música actual.

Sigue los temas que te interesan