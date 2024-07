Adiós a los 'influencers', bienvenidos 'talents': así se promocionan festivales como el Low de Benidorm en redes

¿Es el influencer la mejor forma de llegar al público? Por unos largos años, así lo parecía. Ahora, el tamaño de las redes sociales ha crecido tanto que cuando llega el momento de hablar de un festival como el Low de Benidorm, se plantean nuevos perfiles para que se encarguen de ello: los talents. "El influencer tradicional al que estábamos acostumbrados ya no tiene tanto tirón", aseguran.

La conversación en las redes sociales es uno de los claros objetivos que se quieren alcanzar y cuando hay dinero de marcas por medio más cuidado se pone, no sea caso de caer en polémicas como las de Roro por la vida que transmite. Y en la agencia La Trinchera, Lorena Jiménez lo primero que puntualiza risueña es "los influencers no tienen nada de malo, a ver si me van a cancelar".

Aclarado eso, Jiménez se lanza a distinguir la forma de comunicar de ambos: "Yo creo que el influencer lo que habla es de su día a día, y el talent, o los talents que nosotras representamos, solo te hablan de una parte laboral". Y eso es lo que la lleva a destacar que "son divulgadores realmente, no sabes de su vida, no la promocionan".

En La Trinchera están especializadas en música, con clientes como las principales discográficas y festivales. Y eso se aplica a estos colaboradores centrados en redes como Instagram o TikTok: "Nuestros talents lo que te dan es esa crónica, esa manera de entender las bandas musicales que estás viviendo, desde un punto de vista prescriptor". De ahí que lo considera "otra forma de entender el periodismo".

Inés Chamil representa esa nueva línea con los vídeos que hace de música y con el rechazo a la palabra influencer, que ni llega a nombrar. "No me gusta mucho esa palabra porque sinceramente parece como que esa palabra no recoge todo el esfuerzo que a lo mejor hay detrás", razona.

A Miguel Martín, otro de los profesionales con que cuentan, tampoco le convence el término. "A mí me pilla muy mayor lo de influencer. No es que yo me sienta mayor, pero creo que cómo funciona el influencer y cómo funciona yo es un poco distinto". Y ahí tiene mucho que ver que su carrera la ha ejercido como cómico: "Lo que me gusta es hacer reír". Un trabajo para el que se tuvo que lanzar a las redes sociales "para poder crecer más y poder ver si puedo vender más tickets para mis shows de monólogos".

Contar Benidorm

Ambos fichajes pasarán este fin de semana por el Low Festival para contar lo que pase con los artistas que forman esta edición. Chamil ya tiene a sus favoritos con Arde Bogotá como destacados, "luego también me gustan Pixies y Crystal Fighters, 21, Shinova y Sidonie, que también son muy majos".

Martín llega en cambio con la tarea de recopilar porque "cada día hay detalles que contar". "Me siento más como el bufón cuando iba a la corte y explicaba lo que pasaba en otros sitios del reino y lo explicaba con gracias, con chistes y le daba como su toque personal", resume.

Dos formas de enfocar el relato que casan con la tendencia que ve Jiménez. "La sensación que tenemos nosotros es que la gente lo que necesitan es que no le hagas una pieza de lo bonito que es el festival, sino que también, sino que además le cuentes por qué ese festival es de diferencia de otros".