El Marq de Alicante adelanta los secretos del gran tesoro del oro de Colombia: "Son seres vivos"

Este tunjo es uno de los objetos que representan presencias y que se exhibirá en el Marq. M. H.

¿Podemos dejar de ver el oro como uno de los metales más valiosos del mundo? En Alicante este martes 30 de junio presentan una exposición con la que abrir la mirada gracias al patrimonio arqueológico de los pueblos indígenas de Colombia. La ambiciosa muestra del Marq El Oro y el Universo enseñará el doble valor que tienen estos iconos.

Marcela García y Marcos Martinón, los comisarios de la muestra, explican a EL ESPAÑOL que el primer paso es cambiar nuestro lenguaje. "De entrada no vamos a hablar de piezas, sino de presencia", explica García. Y este "giro lingüístico" es fundamental para entender que lo que vemos como objetos "en realidad son seres vivos, son seres que tienen agencia".

Esta perspectiva nace del vínculo espiritual que las más de 115 comunidades indígenas que aún habitan en Colombia mantienen con su pasado. "Para nosotros son objetos de estudio, pero para las comunidades indígenas hay un vínculo espiritual con estos seres porque ellos los ven como seres", añade la comisaria.

Como adelanto de la exposición y en un breve descanso de su intenso montaje, García ha seleccionado una obra de un simbolismo arrollador: **el barco de los espíritus**. Se trata de una presencia etnográfica tallada en madera por el pueblo Emberá, que habita en el Chocó colombiano.

"El barco de los espíritus es una presencia que se talla para los sabedores, los guías de la comunidad", detalla García. Estas figuras representan espíritus auxiliares que ayudan al "sabedor" en su labor médica y espiritual, trayéndolos a nuestra dimensión.

La inclusión de esta obra supone un hito, ya que "es la primera vez que el Museo del Oro exhibe piezas etnográficas fuera" de Colombia. Mover estos seres sagrados ha supuesto un reto logístico y administrativo superior incluso al de la orfebrería, pero los comisarios lo consideran "fundamental para la exposición".

El barco de los espíritus, una de las piezas que pasarán por el Marq. Marq

Marcos Martinón elige una presencia de oro que rompe con la idea de la joya como elemento de ostentación: **un tunjo muisca**. Esta figurita de apenas tres o cuatro centímetros representa a un adulto que lleva a un bebé en brazos.

"Los tunjos son figuras que hacían en particular la civilización muisca, creadas exclusivamente para hacer ofrendas con ellas en lugares sagrados", explica Martinón. Su objetivo era obtener favores divinos y buscar el equilibrio o la fertilidad.

Bajo el microscopio, esta pequeña figura revela una sofisticación técnica asombrosa. Fue creada mediante la técnica de la cera perdida, utilizando hilitos de cera de menos de un tercio de milímetro. "La cera es simplemente una manera de dar materialidad y presencia permanente a la cera", apunta el comisario, recordando el valor sagrado de las abejas para comunidades como los U'wa.

Lo más fascinante del tunjo es su apariencia "inacabada". Tras el complejo proceso de fundición, no se pulía ni se le sacaba brillo. "Es como si la sacasen del molde e inmediatamente después se ofrece", señala Martinón. No estaba hecho para ser visto por ojos humanos, sino por "espíritus u otras presencias no humanas".

Este tunjo formaba parte de un grupo de 30 figuras halladas en una copa de cerámica. Su historia resume la esencia de la muestra: "Un oro que no era propiedad individual, sino propiedad comunal, que no se acumulaba, sino que se ofrecía, se regalaba, se devolvía al mundo". Es, en definitiva, una invitación a mantener el equilibrio del universo a través de la reciprocidad.