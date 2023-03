El trabajo de doce mujeres reinventa el lema de la fotografía de la Agencia Magnum

Lua Ribeira y Cristina de Middel, en la presentación de la muestra en Alicante 'Close Enough'.

Doce mujeres redefinen lo que significa la fotografía de la agencia más prestigiosa, Magnum. Y esa visión se presenta en Close Enough, una exposición que se presenta por primera vez en España en Alicante. De esta ciudad es su presidenta, Cristina de Middel, que muestra su obra en esta autorreflexión con que la compañía celebra sus 75 años.

La muestra inaugura el Palau de Comunicacions, el antiguo edificio de Correos que ahora gestiona la Generalitat Valenciana. Hasta julio se podrán ver estos trabajos con los que se repiensa el lema de uno de los fundadores de Magnum, Robert Capa: "Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no estás lo suficientemente cerca".

¿Qué significa en la actualidad cerca? Esta es una de las preguntas de las que parte esta selección curada por Charlotte Cotton en la que se presentan 150 fotografías. Y para De Middle "esta exposición reivindica una cercanía emocional, de los sentimientos y una mayor responsabilidad a la hora de documentar el mundo precisamente siendo conscientes de la responsabilidad que tiene la imagen en el mundo que vivimos".

En este caso, De Middel espera que sean muchos los que descubran en Alicante el trabajo de estas "doce mujeres de distintas generaciones y backgrounds culturales con propuestas que van desde lo muy íntimo hasta la crónica de la guerra en Rusia con un acercamiento que plantea desde el inicio la idea que da título a la exposición, Close Enough".

Esas diferentes miradas son las que sirven para ampliar la mirada sobre una de las agencias más famosas del mundo. Su presidenta señala que en estos 75 años de historia "está muy marcada por la percepción muy documentalista, del hombre de la guerra y donde muchas veces el trabajo de las mujeres que también documentan el mundo no se pone en primera línea".

La muestra recoge el trabajo de Olivia Arthur, Myriam Boulos, Sabiha Çimen, Bieke Depoorter, Carolyn Drake, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Hannah Price, Lua Ribeira, Alessandra Sanguinetti y Newsha Tavakolian. "Quien quiera hacerse preguntas y quien quiera reflexionar sobre las imágenes que cada día nos bombardean, que venga aquí e igual encuentra algunas pequeñas respuestas o preguntas más concretas", avanza De Middel.

"La posibilidad de presentar mi trabajo con el de todas mis compañeras de Magnum aquí, donde he vivido y he trabajado son muchas capas de cosas que están bien", destaca en la presentación. De hecho, lo primero que apunta es lo significativo que es para ella la elección de este espacio. "Recuerdo que cuando tenía diez años venía a mandar télex con mi padre y toca muchísimas partes de lo emocional en mí", afirma.

Por eso concluye remarcando que lo especial de esta inauguración más allá de que "se dé relevancia al trabajo de las mujeres en fotografía y todo lo creativo". "Que me hayan dado en mi tierra esta oportunidad no solo de mostrar mi trabajo, sino también el de apoyar el de las mujeres en general me hace muy feliz", concluye.

