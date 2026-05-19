Los sindicatos de profesores mantienen el veto a la ley educativa en la recta final de la negociación con Conselleria

La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes valencianos afronta este martes 19 de mayo una jornada clave, con una nueva reunión prevista a las 14:00 horas tras más de diez horas de conversaciones intensas mantenidas el día anterior.

El encuentro llega en un clima de avances parciales, pero también de importantes bloqueos que mantienen en el aire la posibilidad de un acuerdo definitivo sobre la huelga del profesorado.

Según fuentes del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), la administración ha mejorado su propuesta económica inicial, elevando el incremento salarial desde los 75 euros planteados en un principio hasta un máximo de 200 euros en tres años.

Sin embargo, la Conselleria ha trasladado que esta cifra constituye un “límite innegociable”, lo que reduce el margen de maniobra en el apartado retributivo.

Pese a este avance, el principal escollo sigue siendo de carácter político y normativo. El sindicato mantiene un rechazo frontal a cualquier medida vinculada a la llamada Ley de Libertad Educativa, especialmente en lo que respecta a su desarrollo.

Consideran esta cuestión una “línea roja” que no están dispuestos a cruzar, al entender que afecta negativamente al modelo lingüístico y educativo, en particular al papel del valenciano en las aulas.

En paralelo, las negociaciones también han evidenciado retrocesos en otros ámbitos que inicialmente parecían encarrilados. Entre ellos, compromisos sobre la recuperación de las 30 horas lectivas en Formación Profesional y la ampliación de plantillas en la etapa de Infantil de 0 a 3 años, que finalmente no han sido incluidos en el documento presentado por la administración. Esta ausencia ha incrementado la desconfianza de los representantes sindicales, que cuestionan la fiabilidad de los acuerdos alcanzados durante las reuniones.

Mejoras

Aun así, desde el STEPV reconocen que se han producido ciertos avances, como la mejora en ratios escolares prevista a partir del próximo curso, aunque insisten en que “todavía falta” para alcanzar un acuerdo satisfactorio. En este contexto, la reunión de esta tarde se presenta como una última oportunidad para “perfilar” los aspectos pendientes y, eventualmente, arrancar nuevas concesiones.

El posible pacto, en cualquier caso, no será inmediato. Los sindicatos han subrayado que cualquier propuesta deberá ser sometida a la valoración de sus bases y órganos internos de decisión. La urgencia de los plazos, marcada por la nueva convocatoria de la Conselleria, obligará a acelerar este proceso de consulta.

Desde el sindicato también destacan que las mejoras obtenidas hasta ahora son fruto de la movilización del profesorado en las calles, y confían en que esta presión permita “dar una vuelta más” a la propuesta actual. Aunque la administración ha cerrado la puerta a nuevas subidas salariales, los representantes sindicales no descartan que aún pueda haber margen para avanzar en otros puntos clave.

Con este escenario, la incertidumbre sigue marcando el proceso negociador. La reunión de esta tarde podría acercar posturas o, por el contrario, evidenciar que las diferencias siguen siendo demasiado profundas como para cerrar un acuerdo a corto plazo.