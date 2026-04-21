Profesores de Alicante entran en huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo con Educación: "Se ríen de nosotros"

El conflicto entre el profesorado y la Conselleria de Educación ha estallado en Alicante tras una reunión que los sindicatos califican de “vergonzosa” y completamente improductiva.

Según denuncian, la administración convocó el encuentro y fijó el tema —la mejora salarial del personal educativo—, pero no presentó ninguna propuesta concreta para negociar.

Desde el sindicato CCOOPV Educación critican que la Conselleria mantiene una estrategia deliberada de dilatar las negociaciones en el tiempo, escudándose en la falta de presupuestos.

La administración, aseguran, ha pospuesto cualquier avance real hasta otoño, cuando prevé ampliar las cuentas públicas, dejando en suspenso no solo la subida de salarios, sino también el resto de reivindicaciones del profesorado.

Luis Juan, representante sindical, no ha ocultado su indignación tras el encuentro. “Ha sido vergonzoso. Ellos convocaron la fecha, ellos propusieron el tema y se fueron a la peregrinación de la Santa Faz diciendo que ya hablaríamos en otoño”, ha señalado. “Estamos cabreados porque sentimos que se ríen de nosotros”.

El malestar es generalizado entre los más de 77.000 trabajadores de la educación en la Comunidad Valenciana, que consideran esta actitud una falta de respeto. Ante esta situación, los sindicatos ya preparan una respuesta contundente que pasa por la convocatoria de una huelga indefinida en el sector educativo.

“En breve pondremos fecha a una huelga indefinida”, ha advertido Luis Juan, quien ha confirmado además que el sector plantea dejar de dar clase unas horas, retrasar las evaluaciones y acabar antes el curso.

Mientras tanto, el sindicato continúa movilizando al profesorado con el objetivo de que la protesta tenga el mayor seguimiento posible y obligue a la administración a sentarse a negociar de forma efectiva.