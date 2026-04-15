"Hemos tenido varios intentos de suicidio en clase": docentes de Alicante salen a la calle para pedir condiciones dignas

Los profesores de institutos públicos de Alicante dicen "basta". Es en un cóctel de reivindicaciones que Luis Juan, profesor de filosofía en el IES 8 de marzo de Alicante, atiende a EL ESPAÑOL.

Un cóctel molotov al borde del colapso y de la explosión. ¿El motivo? Años de aislamiento progresivo de la profesión y de tener que seguir al más alto nivel pese a unas condiciones que califican de "insostenibles".

Lo que comenzó como una reclamación por la pérdida de poder adquisitivo que arrastran desde la crisis de 2008, se ha transformado en un grito de auxilio.

Los docentes alicantinos, organizados ahora a través de asambleas de centro que superan a la propia organización sindical, amenazan con una huelga indefinida en mayo que podría paralizar las pruebas de acceso a la universidad (Selectividad) si no hay un acuerdo con Conselleria el próximo 16 de abril.

"No nos dan los medios"

Detrás de las pancartas que el profesorado lleva sacando a la calle varios años, existe una realidad cruda que trasciende lo salarial. Luis Juan, profesor de Filosofía que imparte clases en el Bachillerato de Artes, relata episodios alarmantes que evidencian el colapso del sistema. "Hemos llegado a tener en el mismo aula a personas con protocolo de suicidio con la angustia de no poder atenderlas bien debido al colapso del ratio", confiesa el docente.



La promesa de incorporar un psicólogo por centro educativo ha quedado en papel mojado. En la práctica, son los propios profesores quienes deben lidiar con situaciones críticas en aulas masificadas. "Hemos tenido que lidiar con situaciones que nos perjudican tanto a nosotros como al alumnado", relata Luis.

Tener a un estudiante bajo protocolo de suicidio, por ejemplo, implica una vigilancia extrema para la que no tienen recursos ni espacio, especialmente cuando las ratios por clase han vuelto a subir en los últimos años, alcanzando hasta los 35 alumnos por aula.

Burocracia asfixiante

A la masificación se suma una carga burocrática enorme, especialmente en las tutorías, donde se exigen informes personalizados constantes. "Lo que hacemos es rellenar papeles que nos piden, pero luego no nos dan los medios para aplicar dichas medidas", lamenta el profesor de filosofía.

A nivel de infraestructuras, el cambio climático está convirtiendo los institutos en hornos. En septiembre, algunas aulas de Alicante alcanzaron los 35 grados, un ambiente que, sin aire acondicionado y con hasta 35 estudiantes hacinados, hace imposible la labor educativa y aumenta drásticamente el cansancio.

A la cola de España

El malestar también tiene una fuerte raíz económica. Los docentes de la Comunidad Valenciana se sitúan a la cola de España en materia salarial.

Luis Juan denuncia que un profesor de secundaria no puede permitirse vivir solo: "Antes por lo menos podrías encontrar un piso para ti solo por 400 euros, pero hoy por hoy es imposible. La cantidad de dinero que tienes que dedicarle a la vivienda te come todo".

Además, a diferencia de otras autonomías, el profesorado de la Comunitat Valenciana denuncia que no cobran los complementos por tutoría y solo perciben el 60% de su paga extra debido a "leyes autonómicas que todavía no se han revertido".

Otro hecho y fuente de malestar que denuncian es la subida de sueldo del 8% para los inspectores educativos, un movimiento que el profesorado ha recibido como "una provocación".

Ultimátum de la huelga

Desde el sector critican que, mientras la Conselleria "se escuda en la infrafinanciación autonómica para no subir los salarios", el gobierno regional ha rechazado 3.500 millones de euros extra ofrecidos por el Estado central por lo que consideran "motivos políticos".

Tras la gran manifestación del pasado 31 de diciembre, que congregó a cerca de 30.000 personas en Alicante, las movilizaciones continúan este miércoles 15 en Alicante y el 16 en otras ciudades de la Comunitat, por no coincidir con la festividad local de la Santa Faz.

Si tras esta fecha no hay un acuerdo sobre la mesa, los docentes están dispuestos a ir a la huelga indefinida en mayo. "Esto puede conllevar que segundo de bachillerato no tenga notas, y que no puedan hacer la selectividad", advierte Luis.