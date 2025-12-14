La Universidad de Alicante tiene la web más accesible de la administración en España: "Nos piden consejo"

A lo largo de los años, las dos universidades públicas de la provincia de Alicante han logrado situarse entre las mejores valoradas de toda España, tanto por su calidad educativa como por otros aspectos como la innovación y la accesibilidad.

En el caso de la Universidad de Alicante (UA), ha conseguido un hito que muy pocas administraciones públicas españolas pueden presumir. En 2023, su web institucional se convirtió en la más accesible de todo el Estado y en 2025 sigue en el puesto número uno.

Con una puntuación perfecta de 10 sobre 10 otorgada por el Observatorio de Accesibilidad Web (OAW) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la UA se ha posicionado por delante de ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos y de las 46 universidades públicas españolas evaluadas en el informe anual de 2023.​

El progreso ha sido vertiginoso. Según explicaba en 2023 José María Fernández Gil, técnico de la Unidad de Accesibilidad Digital de la UA, "el año pasado la web de la UA obtuvo un 8,22 de nota, mientras que este año hemos pasado a tener 10".

Un salto que refleja el compromiso de toda la comunidad universitaria, especialmente del área web del Servicio de Informática y de los gestores de contenidos, quienes, en palabras de Fernández, "han hecho un trabajo admirable".​

Pero este logro no ha sido casualidad. Detrás del éxito está una estrategia sólida y continuada que el Vicerrectorado de Transformación Digital, dirigido por Rafael Molina, viene impulsando desde hace años y cuyo trabajo logra mantener el puesto número uno en 2025.

Como destaca el propio vicerrector en conversación, la accesibilidad es "una labor continua que tenemos que seguir llevando a cabo", y que se ha convertido en "nuestra seña de identidad".​

CADUA

Una de las claves del éxito ha sido la puesta en marcha, en febrero de 2023, del Comprobador de Accesibilidad Digital de la Universidad de Alicante (CADUA).

Este sistema, desarrollado internamente por la Unidad de Accesibilidad Digital, permite analizar de forma automática y exhaustiva todas las páginas web de la institución, identificando errores que puedan dificultar el acceso a personas con discapacidad.​

CADUA no solo verifica el cumplimiento de las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), sino que proporciona informes detallados y alertas preventivas que garantizan que ninguna web quede desactualizada o fuera de los estándares.

Gracias a esta herramienta, la UA puede monitorizar de forma constante miles de páginas y documentos digitales, asegurando que todo esté alineado con el nivel AA de accesibilidad exigido por la normativa europea.​

El reconocimiento cobra aún más valor si se mira el contexto nacional. Según el Observatorio de Accesibilidad Web, solo un 26% de los sitios web oficiales españoles no cumple ninguna norma de accesibilidad.

Y en cuanto a cumplimiento total, las cifras son desalentadoras: apenas un 6% de las webs de las administraciones públicas cumple la ley de forma satisfactoria.​

En el informe de 2023, la Administración General del Estado destacó como la más cumplidora, con un 52% de sitios que alcanzaban el nivel AA. En contraste, las comunidades autónomas apenas llegan al 38%, y las entidades locales, al 12%. En este panorama, la UA no solo sobresale, sino que se convierte en un referente.​

Más allá de la web

La accesibilidad en la UA no se limita a su portal institucional. Como detalla Molina, la universidad dispone de una Unidad de Accesibilidad Digital pionera en España, que trabaja en múltiples frentes: desde la formación de la comunidad universitaria en tecnologías accesibles hasta el préstamo de productos de apoyo (líneas braille, bolígrafos digitales, emisoras FM para sistemas de escucha asistida) y la adaptación de documentos electrónicos.​

Además, la UA ha incorporado inteligencia artificial para mejorar la accesibilidad web e inclusión, con herramientas que permiten subtitular y transcribir contenidos multimedia de forma automática, facilitando el acceso a personas con discapacidad auditiva.​

Molina es claro en su filosofía: "Tenemos que vigilar muchísimas cosas que a simple vista para una persona que no tenga dificultades no siempre es igual. Un tamaño de letra, el contraste entre los colores, que la estructura de la web tenga títulos y subtítulos, que todas las imágenes tengan una descripción... Todo esto es fundamental".

Y añade con orgullo: "Muchas universidades nos piden consejo en esto. Tenemos que cuidarlo mucho".

Estándar para otras instituciones

El impacto de este trabajo trasciende las fronteras de la UA. La institución se ha convertido en consultora de referencia para otras universidades españolas que buscan mejorar sus indicadores de accesibilidad.

Su modelo, basado en la monitorización constante, la formación continua y el desarrollo de herramientas propias, ha inspirado a otras instituciones a seguir sus pasos.

Con los cimientos sólidos en accesibilidad, la UA no se detiene. El Vicerrectorado de Transformación Digital trabaja ya en la próxima generación de su web institucional, con interfaces más intuitivas basadas en lenguaje natural y asistentes virtuales que permitirán a los usuarios interactuar con la universidad "como si hablaran con una persona", tal y como adelanta Molina.