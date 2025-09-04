Así será el inicio del curso escolar el próximo lunes en la provincia de Alicante

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, presentó esta mañana los datos del inicio del curso escolar 25/26 que arrancará el próximo lunes 8 de septiembre en la Comunitat Valenciana. Un total de 303.200 están llamados a acudir a sus centros educativos en la provincia de Alicante.

En Educación Infantil (2º ciclo) se reduce el número de alumnos alicantinos del curso pasado (44.310) a 44.100 alumnos. En Educación Primaria se pasa de los 110.286 alumnos de 24/25 a los 110.000 alumnos alicantinos de este año.

En Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se pasa de los 82.999 alumnos del año pasado a los 82.600; y en Bachillerato es donde más se siente la disminución de alumnado. de los 35.700 que se matricularon en el curso 24/25, se pasa a los 23.623 alumnos alicantinos este año.

Aumentan las matrículas en Formación Profesional pasando de los 2.099 alumnos del curso anterior a los 2.210 alumnos de este. Y en Educación Especial casi se mantiene el mismo número, con 40.490 alumnos matriculados en la provincia de Alicante. En conjunto hay un 0,25% menos de alumnado este curso en las 8 comarcas alicantinas.

En cuanto a los docentes, se bate un récord con 83.592 profesionales tras la aplicación total de la Ley de Libertad Educativa en toda la Comunitat Valenciana. Se dividen en 15.734 docentes en la concertada y 67.858 docentes en la pública. En esta última se registra un incremento de 1.482 docentes respecto al 24/25. El conseller ha recordado cifras de cursos anteriores y ha indicado que desde el curso 2020/2021 hasta este curso que va a empezar, 2025/2026, “estamos hablando de un incremento de 7.572 docentes en la escuela pública valenciana”. “Estes son les retallades del Govern del canvi”, ha ironizado Rovira.

La Conselleria de Educación ya está ejecutando inversiones por valor de 226,8 millones de euros en los centros educativos de la provincia de Alicante. Destacan del conjunto las obras en el IES Azorín de Petrer con una adecuación y ampliación por valor de 12.222.710,58 euros; la construcción del CEIP nº8 Gran Alacant II en Santa Pola), valorada en 11.554.170,15 euros y el CEIP Número 4 de Almoradí, de nueva construcción, por 8.531.400,83 euros.

“Durante el curso escolar 2025/2026 abrirán sus puertas 18 nuevos centros escolares, tras un año muy complejo en el que los esfuerzos de infraestructuras han estado centrados en gran parte por una circunstancia tan trágica como la dana del pasado octubre”, ha indicado el conseller.

Además, hay obras en marcha tanto de reformas, ampliaciones como nuevos a través del Plan Edificant. En este momento hay 382 obras en ejecución en colegios e institutos de toda la Comunitat Valenciana, lo que supone 46 más que septiembre de 2024. La inversión para estas obras es de 640 millones de euros, que generan cerca de 16.000 puestos de trabajo.

El titular de Educación también ha hecho hincapié en las medidas adoptadas para facilitar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado con becas de comedor escolar, que alcanza los 76,3 millones de euros. “Los beneficiarios superarán los 150.000 y de ellos más de la mitad, el 56 %, tendrán cubierto el comedor escolar al 100 %”, ha señalado.

En cuanto al transporte, alcanza un importe de 74,6 millones de inversión. La gran mayoría de la inversión es para transporte colectivo. Se cifra en 44.800 los alumnos transportados y 3.400 los que disfrutarán de ayudas individuales.

Respecto al banco de libros, Rovira ha indicado que “tras la consulta de la lengua base hemos oído también muchas falsedades sobre este programa. La realidad es que, como dijimos, el banco de libros está garantizado y se mantiene con un presupuesto de 46 millones de euros. La estimación es que se beneficien 529.007 alumnos”.

Asimismo, las familias contarán por segundo año consecutivo con la gratuidad 0-3 años, “una educación universal y gratuita, con una inversión de 163 millones de euros y una previsión de beneficiarios, a inicio de curso, de 44.320 niños y niñas”.

Por último, este curso se crea, por segundo año consecutivo, 41 nuevas aulas UECO, destinadas a atender a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios. De esta forma, la provincia de Castellón contará con 4 unidades más, la de Valencia con 20 y la de Alicante con 17. En total la Comunitat dispondrá este curso de 339 aulas UECO, distribuidas de la siguiente manera: 237 en Infantil y Primaria y 102 en Secundaria. “En dos años hemos creado 82 aulas UECO nuevas. En la última legislatura del anterior gobierno se crearon 56”, ha resaltado.