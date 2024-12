El conseller de Educación insiste en el campus interuniversitario de Ciencias de la Salud tras la sentencia

La sentencia del TSJCV avalando los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) frente al recurso de la Universidad Miguel Hernández (UMH), causa en la que se había allanado la Generalitat Valenciana, no cambia los planes del Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón: la apuesta sigue siendo un campus interuniversitario de Ciencias de la Salud.

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha afirmado que la Generalitat y las universidades alicantinas "tenemos la obligación de convertir la resolución del TSJ en una oportunidad para todos los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante".

El conseller ha indicado que desde el primer momento desde la Generalitat "se trató de que no hubiera un enfrentamiento en un juzgado entre las dos universidades públicas de la provincia de Alicante" y se apostó por el consenso.

"Hemos intentado llegar a un consenso entre ambas universidades, proponiendo la creación de un campus interuniversitario de Ciencias de la Salud en la provincia de Alicante que aunara todas las ventajas que aportan la UA y la UMH y que permitiera que todos los estudiantes de ambas universidades pudieran beneficiarse de realizar las prácticas sanitarias universitarias en los grandes hospitales de la provincia de Alicante" ha señalado.

El conseller ha anunciado que en los próximos días la Generalitat convocará a las dos universidades implicadas "para trabajar desde el diálogo en la mejora de los derechos formativos de los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante y de toda la Comunitat Valenciana".

Asimismo, ha hecho referencia al Real Decreto 1558/1996 de 28 de junio que establece las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias.

Es por ello por lo que los estudiantes de Medicina solo pueden realizar prácticas en hospitales que tengan la consideración de "universitarios" y, en su caso, los hospitales universitarios solo podrán estar vinculados por convenio a una única universidad.

Rovira ha recordado que en el mes de septiembre la Conselleria envió un correo electrónico a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, solicitando el cambio de la normativa para que no hubiera exclusividad en el uso de los hospitales "y hasta la fecha no sabemos nada porque no ha contestado".