Fernando Cocho (ESIC): "Iremos a un mundo más inseguro si nos obstinamos en no cambiar a su ritmo"

La veterana escuela de negocios ESIC, que ofrece grados universitarios, Business School y postgrados para profesionales y empresas, desembarca este curso en la provincia de Alicante. Concretamente en Alcoy, con unas instalaciones que se suman a varios campus repartidos por toda España: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao.



En sus instalaciones de la capital de l’Alcoià pretenden dar servicio a todo el tejido empresarial de la provincia de Alicante. Un objetivo, explica su responsable de proyectos en la Comunitat, Pepe Monfort, “que ya iniciamos el año pasado con dos posgrados, uno en Dirección de Ventas y otro en Marketing Digital. El 27 de octubre vamos a inaugurar tres másters de un año de duración que están pensados para cubrir todas las necesidades que puedan tener las empresas de la provincia”.

Y es que ESIC trae a Alicante su "buque insignia": el GESCO (Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial). Se trata de un programa que lleva más de 40 años de andadura y que ha habilitado a cientos de sus alumnos para dirigir la parcela de marketing en cualquier compañía. Durante 17 años consecutivos sigue como el mejor máster de marketing en España.

[Diseñan en España un chip criptográfico para proteger de los hackers los dispositivos de tu casa]

También, el máster en Digital Business, del que Monfort afirma coloquialmente que es un MBA digital qué capacita para liderar la transformación digital en cualquier compañía. “Permite colocar al alumno en la dirección de una compañía y cómo orquestar perfectamente todos los departamentos, desde el proveedor al cliente, incluyendo la ciberseguridad", puntualiza.

Y el tercer máster, creado específicamente para el tejido empresarial alicantino en los ámbitos del, textil, el calzado, la moda o el hogar es un máster en Dirección de Empresas de Moda Sostenibles. Con él tratan de modernizar la dirección de empresas del tejido productivo tradicional haciendo especial hincapié en el marketing y la comunicación. Esta oportunidad educativa incluye una semana de estancia en el Instituto Marangoni de Florencia, santo y seña de la moda en tejidos de última generación.

Un momento en la conversación con los responsables de ESIC. Iván Villarejo

Monfort asegura que este auge de los estudios de postgrado que se está viviendo en la provincia tiene que ver con la especialización. "Las empresas buscan especialistas, pero bien entendida, porque se ha de conjugar con una transversalidad. Un buen director empresarial es el que es capaz de entender a los diferentes departamentos y trabajar como un equipo, siendo especialista en uno de ellos pero sabiendo coordinar a todos".

“Los grados universitarios te aportan un mapa grande, tan grande como el mundo en un momento geopolítico global”. Por eso un postgrado especializa el conocimiento y la experiencia en un ámbito concreto que sea abarcable para el futuro profesional de cualquier empresa.

[Peligro en miles de Android TV baratos vendidos en España: tienen una puerta trasera para los hackers]

“La especialización cada vez más rigurosa responde a un mercado y a un mundo cambiante. Si no te especializas, y además lo haces bien, no respondes al mercado, y si no respondes al mercado, estás fuera del mercado”, resume Fernando Cocho, funcionario, fundador de la consultora H4dm especializada en Inteligencia y profesor de Ciberseguridad en los másters de ESIC.

La importancia de la Ciberseguridad

“La ciberseguridad no compete solo a la empresa privada, sino también la administración pública como parte de la sociedad. Hablamos de tres polos, la administración pública, las empresas y la ciudadanía. Los tres tienen que estar alineados. La ciberseguridad es cada vez un ámbito más complejo porque implica a las redes sociales y las transacciones comerciales. Se trata de una forma de vivir o de forma de enfrentarse a un mundo en el que lo ‘ciber’ es una capa nueva”, explica Cocho.

Para el experto, en España "no hay una verdadera cultura de seguridad, de cómo manejarte en ese nuevo mundo. Es como si hace 30 años no tuviéramos unas pautas mínimas para cruzar la calle. La ciudadanía debe conocerla mínimamente ya que hay reglas y procedimientos con formas de comportarse en este nuevo mundo, porque el mundo digital no va a volver atrás”.

Fernando Cocho, experto en Ciberseguridad de ESIC. Iván Villarejo

En este sentido, apuesta por las alianzas, porque es fácil tener un departamento propio para una gran empresa, pero ¿y para las pymes? “No hace falta que una empresa de 20 empleados tenga un departamento de ciberseguridad. Hace falta que la Confederación de Empresarios o un conjunto de empresas del mismo sector entre ellos compartan ese conocimiento, que las pymes de un determinado sector decidan unir sus intereses el tema de ciberseguridad porque en el fondo tienen proveedores y clientes comunes”, asegura el experto.

Además, recuerda que hay muchas formas de financiar este proceso, desde ayudas nacionales a europeas. “No es tanto un problema de carácter, en mi opinión, como un problema de carácter educativo. Está muy bien digitalizar las aulas, pero para digitalizar las aulas los profesores tienen que comprender que implica la digitalización de las aulas. Hay que formar al profesorado. Las empresas españolas o la administración española cuando se pone a hacer las cosas las podemos hacer exactamente igual de bien o mejor y a veces con menos recursos", añade Cocho.

Para el experto es un también un problema de desconfianza hacia administración pública y de exceso de confianza frente a las grandes corporaciones. "Éstas tienen todos nuestros datos, nuestras cuentas, nuestros gustos y necesidades, pero lo que tienen es porque se los hemos cedido voluntariamente, porque no leemos las políticas de cookies, no leemos las políticas de seguridad, no leemos las políticas de cesión de datos".

Así, recuerda que hay una normativa de datos GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) muy estricta a nivel europeo en cuanto a la información. Estamos muy bien protegidos, pero somos irresponsables. "La gente es muy dejada, pero pide transparencia a los políticos y administración pública. Hay que vertebrar a la sociedad civil para que pueda reclamar sus derechos porque hay leyes que les protegen".

Monfort, por su parte, insiste: "En esa línea de ayudar al tejido empresarial de la provincia de Alicante ofrecemos desde ESIC la especialidad de la Ciberseguridad. Lo que pretendemos es concienciar a las empresas de la grandísima importancia que tiene este aspecto para sus negocios y que en muchos casos no se le presta la atención".

Cocho insiste: “Estamos entre el tercer y el quinto país del mundo con mayores ciberataques, con más incidentes críticos diarios. Si las empresas pequeñas no hacen los deberes porque tienen miedo o porque creen que es un gasto innecesario, es un error. Es un coste de oportunidad porque en un momento en el que te van a aplicar la normativa por no haber cumplido de ley de ciberseguridad y te van a cerrar la empresa".

También en el ámbito doméstico. "No se trata de tener 100 contraseñas, sino tener una rutina de modificación y cambio de contraseñas. Te compras un programa o lo bajas de Internet de forma gratuita en la web segura del Ministerio, por ejemplo, y tienes un USB donde vienen todas tus contraseñas que conectas y automáticamente te ejecuta los cambios de contraseña y te lo seguriza", aconseja el experto.

[Hackers islamistas buscan el caos en Israel: lanzan una alerta falsa de bomba nuclear a la población]

Todo ello, en un contexto global muy inestable. "Esta guerra entre Israel y Hamas va a tener consecuencias en la economía mundial, sin duda, y también en la ciberseguridad mundial. El mundo se ha partido en dos. Las escaladas se multiplicarán, habrá una escalada militar y tecnológica y van a cambiar muchas cosas en el paradigma es ciberseguridad", advierte el experto.

"De cara a la empresa alicantina, pensemos en Ibi que es una de los motores más importantes del mundo en innovación de juguetes. Sus patentes y sus tecnologías, su innovación, como lo es el sector textil o el del calzado, son vitales. Iremos a un mundo más inseguro si nos obstinamos en creer que si el mundo cambia nosotros no debemos cambiar al mismo ritmo. Y para eso están las asociaciones empresariales", concluye Cocho.

ESIC ya ha firmando convenios con la mayoría de ellas. Con AITEX, que su principal partner en este en esta andadura, con ATEVAL, con REM, con el Círculo de Alicante. “Por ese medio buscamos un modelo de defensa ciber, de defensa de los intereses de las empresas que está basado en el asociacionismo.

Sigue los temas que te interesan