Testimonios paranormales en Alicante para este Halloween, ¿te atreverías a visitar estos lugares?

Que creamos o no en los fantasmas no quita que todo lo que tiene que ver con lo paranormal capte nuestra atención y pique nuestra curiosidad. Hay quien asegura firmemente haber vivido alguna experiencia fuera de lo entendible, y quien no quiere escuchar historias si no están respaldadas por criterios científicos. Existen muchos lugares poco apetecibles en los cuales algunas personas aseguran haber escuchado, sentido u oido "algo" y algunos de ellos se encuentran en la provincia de Alicante.

Con las festividades de Halloween ya a la vuelta de la esquina, estos tipos de vivencias y experiencias vuelven con fuerza en las bocas de muchas personas. Que creamos o no en la existencia de alguna presencia alguna fuerza superior o en los fantasmas es algo que depende de cada uno de nosotros, siendo respetables ambas perspectivas. Lo que no quita que muchos de nosotros estemos petrificados en casa y convencidísimos de que alguien va a abrir la puerta de nuestra habitación tras haber visto una película de miedo a solas. Una pésima idea la de experimentar esto a solas, por cierto.

Más allá de las leyendas y lo que se dice, tener enfrente a una persona que afirma haber vivido una experiencia paranormal puede provocarnos un sentimiento de asombro o incluso que cuestionemos la veracidad del relato. Sin embargo, al ser un campo tan abstracto, es imposible comprobar si existe realmente una fuerza o presencia superior tras la muerte. Hay quién dice que ha vivido varias situaciones paranormales, y quien no cree en absoluto en estos fenómenos.

El testimonio de José Alejandro

El alicantino José Alejandro Landete Salcedo asegura haber vivido varias experiencias fuera de lo entendible desde pequeño.

José explica cómo, un día, se encontraba jugando a la consola en la casa de su padre en la zona de Alicante de Gran Vía cuando, sobre las 00:30 de la noche, siendo el único despierto de la casa, notó "algo" en la puerta. Se trataba de algo "algo grande" y ocupaba "todo el marco". Notaba como "la gran sombra" le estaba observando, a lo que se levantó y comprobó que no había nadie.

Al salir de la habitación, vio que la puerta de lo que era la habitación de su abuela, estaba abierta. Su abuela, víctima de cáncer, pasó sus últimos meses de vida en este cuarto. Un fenómeno extraño que José califica como "una posible visita nocturna de mi abuela".

Por otra parte, años más tarde, José se encontraba una mañana barriendo la escalera de su casa en Gran Alacant, cuando experimento algo "fuera de cualquier tipo de lógica". Explica que el bungaló en el que vive tiene dos pisos, y que él se encontraba barriendo la escalera que separa ambos pisos, la cual tiene forma de U. "Estaba barriendo uno de los escalones inferiores cuando noto que, desde el piso de arriba, el cual se hallaba a oscuras, algo me estaba observando".

José enfatiza en que "esto no podían ser imaginaciones", y que realmente notaba que "algo estaba ahí arriba y que me estaba observando". Cuando levantó la mirada al piso de arriba y vio que no había nadie, un cuadro, colgado en la pared donde la'U' de la escalera hace el giro, se cae de golpe.

Sobre este suceso, hace hincapié en que "no pudo haber sido el palo de la escoba, por ejemplo, porque estaba bastante alejado del cuadro y tenía la escoba casi paralela al suelo". "Me acerqué al cuadro, lo volví a colgar, terminé de barrer la parte baja de la escalera y seguí con mi vida en la planta baja. No quise saber nada de la planta de arriba por el resto del día", sentencia.

Preventorio de Aguas de Busot

Este edificio, situado en el municipio de Aigües, se construyó en el año 1865 para convertirse en el establecimiento de lujo Hotel Miramar, que contaba con un casino, una sala de fiesta, zona de juego para los niños y unas instalaciones deportivas

Sin embargo, en el año 1930 se cerró y seis años después, con la Guerra Civil, el Estado lo adquirió para convertirlo en el Preventorio Nacional Infantil, destinado al tratamiento de niños con tuberculosis. En el año 1960 se cerró y quedó abandonado.

Las personas que lo han visitado desde entonces relatan haber oído "voces insólitas", así como siluetas reflejadas en los espejos y sombras en los pasillos y hasta la constante presencia de una "dama blanca" que "llora y se ríe", como lo afirman miembros de la Sociedad Española de Investigación de Fenómenos extraños, conocida como Grupo SEIFE, quienes estuvieron investigando con aparatos y herramientas para captar "presencias extrañas".

El sanatorio abandonado de Torremanzanas

Este antiguo manicomio construido en el año 1926 se convirtió en un sanatorio contra la tuberculosis, registrando actividad hasta el año 1963. Ubicado en el municipio de Torremanzanas, se encuentra actualmente abandonado y es frecuentemente visitado por aficionados e investigadores de fenómenos paranormales.

Carmen, aficionada a lo paranormal, estuvo una vez en el sanatorio y afirma haber sentido una "energía negativa" al entrar al edificio y haber "oído voces", captadas por aparatos de psicofonías.

Y tú, ¿has vivido alguna experiencia fuera de lo entendible?

