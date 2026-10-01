Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia y Castellón: À Punt despliega un histórico operativo en directo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado este jueves el nivel de alerta roja por riesgo extraordinario de lluvias torrenciales en las provincias de Valencia y Castellón, mientras que el litoral norte de Alicante está en aviso naranja . Ante la gravedad del temporal, la radiotelevisión pública valenciana À Punt ha activado una programación especial continuada en televisión, radio, web y redes sociales.

Los partes de la AEMET marcan una situación de peligro extraordinario en la provincia de Castellón, donde se contemplan acumulaciones de 90 mm en una sola hora y de hasta 250 mm en 12 horas en zonas del litoral. En el litoral de la provincia de Valencia, la alerta roja advierte de precipitaciones de 90 mm en una hora y acumulados de 180 mm en 12 horas.

Por su parte, la franja del litoral norte de Alicante se halla en aviso naranja, con precipitaciones estimadas de 50 mm en una hora. En amplios puntos de las tres provincias, los núcleos tormentosos irán acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Para seguir al minuto la evolución de la riada y la situación en los municipios, À Punt ha desplegado 25 equipos ENG de directo. La cobertura integra a redactores de Informativos, a los equipos de los programas Està Passant y Obert pel Matí, la red de la Xarxa de Televisions Locals y el equipo de Meteorología dirigido por Victòria Rosselló.

En esta tarde del jueves, el magacín Està Passant, presentado por María Domínguez y Rosa Porta, está dedicando íntegramente su espacio desde las 17:00 h y hasta las 20:30 h con la información en directo. A las 20:30 h toma el relevo el Informatiu Especial Alerta Roja, conducido por Gustavo Clemente y Verònica Budiel, un espacio abierto sin hora fija de cierre que se prolongará según la evolución de las lluvias.

Y la cobertura en directo seguirá este viernes, la televisión pública mantendrá el despliegue especial: Les NTC del Matí, con Carme Bort, adelanta su inicio a las 07:00 h y se extenderá una hora más, hasta las 11:00 h. A continuación, Obert pel Matí, con Clara Castelló y Juanma Melero, tomará la emisión de forma monotemática y se ampliará otra hora, hasta las 14:00 h.

À Punt Ràdio

La emisora À Punt Ràdio se vuelca de igual modo en el seguimiento de la emergencia. El programa vespertino Tot per l’Aire, conducido por Dani Meroño y Maria Caballero, amplía su horario hasta las 21:00 h desde la calle. Le sigue el programa Contrapunt, presentado por Rubén Dempere y Xavier García del Valle, con la coordinación de Xelo Vicente y el equipo de redacción.

Durante la noche, la radio dará prioridad a la información meteorológica sobre la programación habitual y podrán prolongar el servicio informativo de madrugada si fuera necesario y adaptando espacios como 90 Minuts. El viernes a las 06:00 h, Alba Requejo asumirá la dirección de Les Notícies del Matí, seguida de Sergi Olcina al frente de Matí Directe de 07:00 h a 12:00 h.

El portal web oficial y los perfiles en redes sociales de la cadena difunden de forma constante los avisos y recomendaciones de Emergencias de la Generalitat Valenciana.