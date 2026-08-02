El pueblo de 500 habitantes que conserva pinturas rupestres únicas en España: trazos que se remontan al Neolítico

En el interior montañoso de la provincia de Alicante, lejos del turismo masivo de la costa, un pequeño municipio de menos de 500 habitantes custodia uno de los tesoros arqueológicos más importantes de España.

Se trata de Castell de Castells, donde se encuentra el Santuario del Pla de Petracos, un conjunto de pinturas rupestres con alrededor de 7.000 años de antigüedad que permite viajar hasta los primeros agricultores y ganaderos del Neolítico.

Declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Mundial por la Unesco dentro del conjunto del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo, este enclave se ha convertido en una de las visitas imprescindibles en Alicante.

El yacimiento toma su nombre de la partida del Pla de Petracos, situada en la margen izquierda del barranco de Malafí, en un paisaje delimitado por el Mediterráneo y las sierras de Aitana, Mariola y Benicadell. Fue descubierto en 1980 y está formado por ocho abrigos rocosos y una cueva, de los que cinco conservan pinturas perfectamente visibles en un intenso color rojo.

Cuatro de esos abrigos albergan representaciones de Arte Macroesquemático, una manifestación exclusiva del Neolítico antiguo y excepcionalmente conservada en este enclave. El quinto conserva restos de Arte Levantino, una expresión pictórica posterior que también tiene una notable presencia en el arco mediterráneo.

Las figuras humanas constituyen el elemento más característico del santuario. Destacan especialmente los denominados orantes, representados con los brazos levantados hacia el cielo. Frente a una de estas pinturas sobresale una gran roca que algunos investigadores relacionan con el posible significado ritual del lugar.

Junto a estas figuras aparecen numerosos motivos geométricos, entre ellos grandes líneas sinuosas y serpentiformes verticales que algunos especialistas interpretan como representaciones de vegetales en crecimiento, vinculadas a la fertilidad y al nacimiento de la agricultura.

Según explica el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), cuando estas pinturas fueron realizadas el Pla de Petracos era un auténtico santuario. Se trataba de un espacio de reunión y culto para comunidades unidas por profundas creencias religiosas, donde conceptos como la fecundidad, la fertilidad, el ciclo agrícola o los vínculos familiares desempeñaban un papel central.

La visita al Pla de Petracos va mucho más allá del propio yacimiento. Castell de Castells dispone de una Sala de Arte Rupestre, donde los visitantes pueden conocer el contexto histórico del santuario mediante reproducciones de las pinturas y paneles interpretativos que ayudan a comprender su importancia.

Así, rodeado por las sierras de Serrella, Aixortà, Alfaro y Forat Negre, el municipio ofrece algunas de las rutas senderistas más atractivas del interior de Alicante, como las de Els Arcs, El Castellet o Morro Blau, que permiten descubrir paisajes de gran valor ecológico.