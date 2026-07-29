San Vicente vuelve a convertirse en la capital internacional del baile con el festival Lions Freestyle

San Vicente del Raspeig volverá a convertirse un año más en la capital internacional del baile con la celebración del Lions Freestyle, congregando a más de un millar de personas de diferentes países.

El edil de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha explicado que "un año más Lions aterriza en San Vicente para convertirlo en el punto de encuentro de miles de bailarines, tanto profesionales como aficionados, que buscan seguir aprendiendo mientras disfrutan de unos días de convivencia y muy buen ambiente en nuestro pueblo".

Al igual que en pasadas ediciones, los sanvicenteros podrán disfrutar de manera gratuita de una exhibición de lo que será el certamen durante el fin de semana, gracias a una actuación que realizarán algunos de los principales artistas invitados por el festival junto a alumnos de las escuelas de baile del municipio.

Dicha actuación se celebrará este jueves a las 21.30 horas en la plaza de España. Gregory Campillo, principal impulsor de Lions Freestyle, ha manifestado su agradecimiento al Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig por volver a colaborar un año más en la iniciativa "permitiendo que llevemos a cabo una actuación junto a academias locales, lo cual permitirá al alumnado de estas bailar junto a grandes nombres de diversas disciplinas, una oportunidad única para ellos de actuar de la mano de los mejores en el corazón de San Vicente del Raspeig y ante todos sus vecinos".

El festival se desarrollará durante los días 30, 31, 1 y 2 en la residencia universitaria Micampus y contará con grandes nombres del panorama, entre los que destacan el propio Gregory y su pareja de baile Jessica Díaz, campeones mundiales del World Bachata Fusion y del programa de televisión Yo Bailo Bachata.

Junto a ellos participarán Ataca de Puerto Rico, precursor de la bachata en redes sociales con vídeos que acumulan más de 290M de visitas; Chiquito procedente de República Dominicana, protagonista de la película Street Dance; Luis y Alba, que vienen desde Chile, son multicampeones en bachata y salsa; Jaison, desde Cuba, uno de los influencers más importantes de la disciplina de baile reparto y Simon y Aurora desde Italia, multicampeones en bachata y salsa, impulsores, en estos momentos, del reparto en Europa, entre otros grandes nombres de la escena.

Campillo ha hecho hincapié en que "cualquier aficionado al baile puede apuntarse a disfrutar de unas jornadas muy especiales, en las que el baile será el gran protagonista, sin importar si uno es profesional o no, ya que los únicos requisitos para participar en esta XIX edición son amar el baile y tener ganas de disfrutar del mismo".