Las siete cicatrices de la memoria: cuando las ruinas de la provincia de Alicante reclaman su función social

Hay un Alicante que no se ve a simple vista, un territorio dormido en el tiempo que no pertenece a cualquier postal. Existe en los pliegues de la geografía provincial una constelación de espacios horadados, naves desiertas y trazas ferroviarias mudas que, a pesar de haber perdido su cometido original, conservan intacta su estructura y una misteriosa potencia espacial. Para sacarlas a la luz, el grupo de investigación Arquitectura Aplicada en Alicante (AAA) de la Universidad de Alicante, liderado por el catedrático Alfredo Payá, se ha propuesto confeccionar un atlas que es, al mismo tiempo, un inventario de la melancolía y un manifiesto de resistencia.

Bajo el título de «Patrimonio Invisible», esta indagación académica no busca la restauración nostálgica que congela el tiempo, sino una operación prospectiva capaz de transformar el residuo industrial del pasado en un regalo colectivo, demostrando que la arquitectura solo adquiere pleno significado cuando es habitada, recorrida y reinterpretada.

Hace unos treinta años, en el campus de San Vicente, el diseño del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) abrió una inesperada línea de reflexión para Alfredo Payá. Al observar cómo el patio hundido del edificio se convertía espontáneamente en un oasis térmico y social, el arquitecto comprendió que se encontraba ante "un regalo que a veces la arquitectura te da sin pedirlo". El inmueble había desbordado las intenciones iniciales del plano para transformarse en un escenario ciudadano de desfiles, congresos y docencia.

Aquella revelación dio origen a un planteamiento que persigue desde entonces: "Hacer que los edificios cumplan una función más allá de su cometido original". Se trata, en esencia, de plantear operaciones creativas "para ofrecer algo más que un edificio", un compromiso ético que el maestro Alejandro de la Sota resumía en la ambición de dar «liebre por gato» a la ciudadanía.

Esta búsqueda de la sostenibilidad social y el espacio de encuentro no es una cuestión de presupuestos inflados, sino de voluntad de diseño. Payá evoca el ejemplo de las viviendas sociales que levantó en San Vicente del Raspeig, un proyecto humilde donde logró transformar el clásico zaguán oscuro en un plano comunitario dinámico. "Esas viviendas son unas viviendas sociales construidas a un precio metro cuadrado mínimo, y sin embargo se consiguió ofrecer una función social", detalla. Este ingrediente arquitectónico no encarece la obra, sino que añade un valor social inmediato que funciona "como esas calles de los pueblos mediterráneos que están llenas de vida".

Con esa misma actitud, el grupo de investigación de la UA ha decidido trasladar esta mirada al paisaje provincial a través de un atlas que vincula la nostalgia histórica con la utopía transformadora, inspirándose decididamente en la literatura de Italo Calvino (Las ciudades invisibles, 1972) para rescatar un "patrimonio invisible" que hoy permanece adormecido.

Siete proyectos

La primera parada de esta cartografía nos detiene ante la cementera de San Vicente del Raspeig. Esta mole de silos y tolvas de hormigón que cesó su actividad productiva en 2009 representa un hito visual indiscutible en la periferia de la capital. Para Payá, el complejo "presenta una gran oportunidad" debido a "su conexión con la universidad, con el pueblo de San Vicente, con la entidad que está cogiendo también el pueblo".

La cementera de San Vicente.

Los inmensos vacíos de sus naves y la paulatina renaturalización espontánea de sus suelos agrietados la convierten en un soporte arquitectónico ideal para albergar dotaciones culturales o de investigación. Se trata de entender que el paso de las décadas ha dotado al artefacto industrial de un potencial extraordinario, un espacio donde "ya hay árboles y todo" y que casi funciona como un parque natural espontáneo en mitad del tejido urbano.

Esa misma potencia del vacío, pero excavada directamente en las entrañas de la Serra Grossa, es la que define a La Británica. Esta antigua refinería de petróleo, cuyos túneles e imponentes bóvedas subterráneas sirvieron como depósitos blindados de combustible durante la Guerra Civil, es un gigante invisible por el que miles de alicantinos pasan a diario sin percibir su existencia.

Figuración de los depósitos de La Británica en la Serra Grossa. Carlos Rizo Maestre / UA

Payá recuerda el impacto de su primera visita subterránea hace veinticinco años de la mano de un conocido: "Yo había pasado por ahí millones de veces y jamás había sabido que había algo dentro oculto". Para el catedrático de la UA, el valor del lugar radica en su espacialidad pura y en la oportunidad de devolver su masa horadada al disfrute colectivo.

"Si esa infraestructura se consiguiera incorporar al espacio público, es un espacio fascinante para hacer ahí... es que muchas veces no hay que hacer nada, o sea, es que muchas veces es simplemente recuperarlo, abrirlo, airearlo, ventilarlo y dejarlo un poco a disposición", argumenta con rotundidad.

El atlas fija también su mirada crítica sobre las Lagunas de Rabasa. Este paisaje singular, nacido de las profundas excavaciones de yeso y arcilla que en los años cincuenta alcanzaron el nivel freático, ha generado un humedal artificial que la propia naturaleza ha reclamado para sí, convirtiéndolo en un refugio de avifauna y flora local.

La Lagunas de Rabasa. UA

Payá destaca que hoy funciona como "un parque en estado natural que ha surgido de este mismo" proceso, un territorio libre donde los ciudadanos ya acuden de forma espontánea a pasear o montar en bicicleta. Sin embargo, el arquitecto lanza una advertencia ante las tentaciones de la planificación convencional: "El problema, bajo mi punto de vista, se sitúa muchas veces cuando se interviene en la naturaleza de forma artificial. Si lo conviertes en un parque como los que tenemos en la ciudad, lo matas. Si llenas aquello de papeleras, de bancos y de farolas, lo has matado".

Frente a esto, defiende una intervención mínima y respetuosa, capaz de generar una verdadera "simbiosis y un valorar también lo que tienes", poniendo en valor sus elementos biológicos e históricos sin asfixiarlos con pavimentos.

Viaducto de la Vía Verde Alicante-Alcoy. Alicante Natura

A una escala abiertamente intercomarcal se sitúa la antigua vía férrea Alcoy-Alicante. Una ambiciosa infraestructura de transporte que pretendía conectar la montaña industrializada con la costa portuaria quedó inconclusa en el primer tercio del siglo XX, legándonos un reguero de viaductos monumentales de hormigón, túneles y estaciones a medio construir que atraviesan los términos de Agost, Tibi o Ibi.

Payá reivindica su trazado como un elemento de oportunidad paisajística único para la provincia: "Hay estaciones que se quedaron ahí a medias, hay un montón de infraestructuras que bien organizadas podría ser como un vertebrador, un elemento que vertebra el paisaje de una importante parte de la provincia". Su transformación parcial en vía verde demuestra que, "haciendo muy poco, se podrían poner en valor" estas cicatrices territoriales, convirtiéndolas en hilos de comunicación y memoria colectiva.

El viaje de la investigación prosigue hacia el interior para adentrarse en la cantera abandonada de Casas del Señor, en las cotas altas del Monte Coto. Subir caminando entre pinos hasta encontrarse frente a frente con esos impresionantes frentes de corte vertical de mármol es una experiencia estética sobrecogedora para el arquitecto.

El cese de la explotación extractiva ha dado paso, una vez más, al avance libre de la vegetación, transformando el paisaje herido en un auditorio mineral bellísimo. El interés del grupo AAA radica en la potencia tectónica de este vacío asombroso, un escenario natural disponible que aguarda ser rescatado para la acción colectiva sin la necesidad de añadir arquitecturas invasivas.

Finalmente, el mapa de lo invisible aborda la dimensión de la utopía comunitaria a través de dos realidades industriales de la provincia. En el centro urbano de Ibi, el equipo analiza la fábrica de juguetes Payá, un entramado de naves industriales abandonadas en pleno casco histórico que posee "un potencial también de activador de un pueblo como Ibi, que tú sabes que ha sido siempre un pueblo muy emprendedor, de pioneros, de gente que activó la industria en su día".

En el otro extremo, el estudio se detiene en la colonia de Santa Eulalia, el poblado agroindustrial situado entre Sax y Villena que encarnó los ideales del socialismo utópico decimonónico. Payá contempla con fascinación sus estructuras diáfanas -su palacio, su teatro en ruinas, su alcoholera y su fábrica de harinas- y la define como "un lugar alucinante para que lo cogiera a lo mejor una institución como la universidad o como la diputación y que hiciera como un lugar de encuentros, para hacer cursos de verano, cantidad de cosas, porque tiene mucho encanto".

Antiguo teatro de la Colonia Santa Eulalia. GVA

Para el arquitecto, rescatar Santa Eulalia exige una intervención filantrópica y decidida que rehúya por completo la mercantilización turística: "No se trata de hacer un parque temático, sino algo que genere espacio público, que genere lugares de encuentro".

A través de esta mirada coral, libre de intereses crematísticos, la Universidad de Alicante se posiciona como un observatorio crítico y sensible ante el territorio. El atlas del patrimonio invisible no busca la mera catalogación arqueológica, sino activar mecanismos ciudadanos y debates que impidan la destrucción o el olvido de nuestra memoria material.

En última instancia, el atlas del patrimonio invisible no es un catálogo de arqueología estático, sino un manifiesto ético que se instala con fuerza en la herencia de Susan Sontag, para quien «los dos polos de lo inconfundiblemente moderno son la nostalgia y la utopía». Al rescatar estas siete heridas del paisaje alicantino, la investigación de la UA utiliza esa melancolía como el impulso necesario para formular un horizonte habitable e inconformista. Es en la confluencia exacta entre el respeto al pasado y la audacia del porvenir donde la arquitectura.