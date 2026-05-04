Cinco días entre casetas, firmas y confidencias: arranca la gran fiesta de los libros en Alicante

El público paseando y comprando en la plaza Séneca en el cierre de la edición del 2025. M. H.

Alicante vuelve a abrir las puertas de su Feria del Libro este miércoles, con el reto de superar el éxito de público de la última edición. Y la inauguración no podía ser más ambiciosa: Lorenzo Silva, Marta Robles y Luz Gabás, tres pesos pesados de las listas de ventas, serán los encargados de recibir a los primeros lectores y firmar ejemplares de sus últimos trabajos.

La feria que acoge la plaza Séneca ha reforzado su oferta para familias con una carpa específica donde se celebrarán talleres, cuentacuentos y magia en el Espacio Séneca. Así lo valora la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, al definir el evento como una "fiesta de la literatura" con la que anima a acercarse para disfrutar tanto de sus autores favoritos como de los nuevos talentos.

El mayor despliegue de este año en la feria lo demuestran las 28 casetas que participan, dos más que en la edición anterior, con la destacada incorporación de la Fundación ONCE. Dentro del recinto, los asistentes también podrán visitar la exposición La balada de Hugo Pratt, un recorrido por la obra del creador del icónico Corto Maltés de los cómics.

A lo largo de los cinco días, se desarrollarán más de 200 actividades que incluyen charlas, firmas de libros y actuaciones musicales, estructuradas para convertir la lectura en un plan de ocio integral.

La agenda de estrellas literarias se mantiene más allá del potente arranque del miércoles en el que estarán Silva (17:30 h), Robles (18:30 h) y Gabás (19:30 h). El jueves 7 destaca el debut en la novela histórica del guionista Daniel Corpas y la charla con el prestigioso periodista Sergio del Molino, quien puso nombre a la España vacía y se convirtió en un referente de opinión.

El viernes 8 será el turno de autores de la talla de Karina Sainz Borgo y Juan Gómez Bárcena, este último es uno de los autores jóvenes más premiados y respetados.

El sábado 9 se espera una de las jornadas de mayor afluencia con el fenómeno de ventas Manuel Vilas (18:30 h) y una amplia representación de autores locales. Entre ellos, Gigi Rote, cuyo estilo y conexión con el público llega con libros como La culpa la tuvo un balcón corrido con un tono fresco que suele atraer a lectores de novela romántica y contemporánea. Junto a ella, Raúl Bartleby o la periodista Sonia Martín, que se estrena en la novela con Él. Cuenta atrás, vive adelante, entre otros.

El domingo 10 la periodista Helena Resano (11:30 h) centrará la atención matinal ya que se esperan las colas más largas de la jornada con el salto a la literatura de la cara de los informativos de La Sexta con Las rutas del silencio. Un programa en el que también se dedicará espacio a la historia y gastronomía de las comarcas alicantinas.