Nacho Duato estrena en Alicante la CND, su pequeña venganza con la Compañía Nacional de Danza

La ciudad de Alicante es el punto de partida de la Compañía Nacho Duato, el nuevo proyecto del más famoso coreógrafo español. En un encuentro del Foro Séneca, el también bailarín ha presentado este proyecto, ha repasado su extensa y premiada trayectoria y cómo el nombre elegido, CND, marca un nuevo paso en su relación con la Compañía Nacional de Danza que dirigió durante veinte años.

En un ambiente distendido en el auditorio del MACA y ante un público entregado, ha revelado cómo lo eligió. Y en tono risueño e distendido ha arrancado reconociendo que "soy malo en el fondo". Si "voy a hacer una compañía, pues CND es Compañía Nacho Duato. Pues voy a hacerlo. Y me fui y registré el nombre".

Una decisión que ha tenido sus consecuencias. "El Ministerio me ha llevado a juicio porque se llama CND también, pero como son tan maravillosos, no lo han registrado y entonces no tiene nada que hacer", ha resumido sobre un enfrentamiento con la que fue su casa durante dos décadas y a la que dio un reconocimiento y prestigio internacional en la danza contemporánea.

El coreógrafo ha reiterado cómo se ha producido la elección de un nombre que le permitía destacar las iniciales con las que es reconocido en el sector por todo el mundo. "Me llamo Duato, me llamo Nacho, ¿qué voy a hacer? Podría haberlo cambiado, pero no quiero. Que se fastidien un poco", ha concluido risueño.

Y tras esa anécdota ha recordado, ya en tono más serio, cómo fue su salida de la Compañía Nacional de Danza. Era 2010, con Ángeles González-Sinde como ministra de Cultura, y "me llaman y yo digo que era para felicitarme porque me acaban de dar el premio del Círculo de Críticos de Arte en Chile, veníamos de Tokio, París… Y llego allí y me veo cuatro personas y la ministro y pienso, qué bien".

El ánimo con el que llegaba no fue con el que le recibieron, según recuerda. "Y me dicen: 'Te vamos a dar una noticia. Es que queremos que te vayas, dentro de dos años'". Cuando les preguntó por qué, la respuesta fue demoledora: "Mira, esto es no es una compañía privada y tienes demasiado éxito y eclipsas al Ministerio y eclipsas a los bailarines".

La salida

Ante aquella valoración a un trabajo de dos décadas con el que había posicionado la entidad como referente internacional, Duato respondió que "de acuerdo, pero no me voy a ir en dos años, me voy ya. Pero ya saben que en mi contrato pone que cuando dejo de dirigir mi trabajo me lo llevo y no les pertenece. Mire, yo me voy a ir a final de este año, les voy a dejar el trabajo un año más porque es una faena que me vaya y que no puedan bailar".

Duato aún recuerda vívidamente la estupefacción que sintió en aquellos duros momentos. "Esto no puedo estar pasando. Yo entiendo que quieran que me vaya, pero ¿de esta manera? No pueden tratar así a una persona que ha estado 20 años al pie del cañón, que ha llevado la compañía por todo el mundo, que le ha puesto cara a la danza…".

"Me hubiese ido de todas maneras, pero se podría haber hecho mejor: por qué no buscamos a un director que siga el estilo. Y les ayudo porque conozco a todas las compañías del mundo. Les puedo ayudar. Pero no quisieron. De modo que por eso cuando dije le pongo CND, Compañía Nacional de Danza, Compañía Nacho Duato", concluye sobre el tema.