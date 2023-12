La Generalitat impulsa el desarrollo de videojuegos desde Alicante para "ser referente en innovación"

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha visitado las instalaciones de DoDIT, una empresa tecnológica con proyectos vinculados al sector del videojuego y de la educación ubicada en Distrito Digital y originada gracias a la unión estratégica de dos compañías como son la empresa pública Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) y GGTech Entertainment.

Nuria Montes ha manifestado la importancia de la colaboración público-privada para impulsar este proyecto que cuenta con una participación de la Generalitat de un 45% a través de la empresa pública SPTD. "Gracias a esta unión de fuerzas hemos logrado construir un ecosistema tecnológico audiovisual de primer nivel, que permite a la Comunitat Valenciana ser referente en innovación en el sector del video juego y la educación en lo nacional e internacional", ha señalado Montes.

La consellera ha destacado la oportunidad que supone para la economía de la Comunitat Valenciana la presencia de GGTech Entertainment junto a Ciudad de la Luz, "dos puntales de la industria audiovisual innovadora que contribuirán, sin ningún género de dudas, al desarrollo de nuestro territorio, siendo un factor estratégico clave para el crecimiento y la sostenibilidad económica".

El presidente ejecutivo de GGTech Entertainment, José Parrilla, ha valorado a través de un comunicado este acuerdo con la Generalitat a través de SPTD porque "ha permitido a DoDIT desarrollar su labor en un sector, el de los videojuegos y los eSports, que se han convertido en un ecosistema con un fuerte crecimiento, no solo en España, sino en todo el mundo. Desde DoDIT tenemos como objetivo posicionar a Alicante como una referencia no solo en el entorno de los videojuegos, sino también de los serious games, la retrasmisión de eventos desde nuestro plató virtual y las tecnologías aplicadas, y la creación de empleo de alto valor tecnológico para los futuros profesionales de la comunidad".

El proyecto emprendido hace tres años desde Distrito Digital ha permitido establecer la central de la empresa GGTech Entertainment en Alicante, que cuenta con 91 trabajadores, y está presente en 26 países de 4 continentes. GGTech es una empresa líder internacional en eSports, y que ha sido la sede de varias finales de competiciones de Videojuegos en Europa y mundial.

DoDIT tiene más de 20 convenios con Universidades y Centros de Enseñanza y Formación a través de los que se han formado en los tres últimos años más de 60 alumnos en prácticas. Además, cuenta con personas docentes expertas en el desarrollo de productos interactivos trabajando en un posgrado de desarrollo de videojuegos.

En ese sentido, Nuria Montes ha señalado la necesidad de que desde la Administración se impulsen políticas de formación que permitan afrontar a los trabajadores las nuevas demandas del mercado laboral y los hagan más competitivos en mercados tecnológicos e innovadores.

"Estamos ante un proyecto que cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y que es capaz de atraer talento, a la vez que fomentar el intercambio de conocimiento, lo que aporta riqueza tanto a nuestra sociedad como a las empresas de nuestro territorio", ha concluido.

