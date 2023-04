Con más de tres millones de lectores en 40 países Eva García Sáenz pide que "se ponga en valor"

Es la autora más leída en España, según destaca Planeta. Y aún así Eva García Sáenz de Urturi pide que "se ponga en valor" el éxito en ventas y los premios que acumula escribiendo desde Alicante sobre su Vitoria natal o la Venecia a la que lleva a sus personajes en El ángel de la ciudad.

Esta es la quinta novela de la serie Kraken, la que se inició con la exitosa trilogía de La ciudad blanca y que ahora se expande ampliando el campo de acción de la capital vasca a una de las capitales del turismo mundial. ¿Cuál es el horizonte que plantea para Unai? "Escribir es algo orgánico, es lo bueno de tener un trabajo creativo", razona para responder evadiendo una respuesta directa: "No sé lo que estaré escribiendo dentro de dos años o cinco. Eso es lo bonito".

Con nueve novelas en once años, entre ellas Aquitania, demuestra el gran momento creativo en que se encuentra. Y no tiene ningún vértigo cuando se pone a repasar el salto que supuso entrar en el mundo literario como hizo con La saga de los longevos. "Es difícil adivinar que vas a ganar un Premio Planeta o ser la autora más leída cada vez que sacas un libro número 1, como lo fue el anterior el más leído del año, o tener tres millones de lectores en cuarenta países o estar traducida en veintipico idiomas".

"Son logros importantes que tenemos que poner en valor que una autora española sea tan traducida, tan exportada y que consiga estar entre los libros más vendidos desde Países Bajos hasta Alemania", prosigue. Pero no por ello cree que no se la valore. "Para nada. Que te otorguen el Premio Planeta ya es un respaldo a toda tu obra literaria", responde. Y eso no solo aquí. Con El libro negro de las horas, el cuarto de esta serie, la escogieron la mejor novela extranjera en Polonia en The Golden Bullet.

El respaldo "no solo de la crítica, también del público" hace que se "me considera una autora literaria y que escribe novelas de calidad". Con ese reconocimiento internacional en aumento, los caminos de Kraken también van más allá de España, un cambio de escenario impulsado por la trama, recalca. "En el caso de El libro negro de las horas empezaba una trama que tenía que ver con la falsificación de libros antiguos, por lo que me tenía que ir al barrio de las letras en Madrid porque es el epicentro en España de toda esta industria". En este caso, es la falsificación de cuadros de Dalí y de Millet la que le lleva al Peggy Guggenheim en Venecia.

Maestra del suspense policíaco, naturalmente pide que no se destripen los argumentos y giros por los que sus lectores sienten devoción, como los hay en esta nueva entrega. Lo que sí es seguro poder avanzar es que "Unai seguirá, Ítaca seguirá y las tramas seguirán. No se cierra ningún ciclo".

Llevar a sus personajes a Italia le ha permitido regresar a una ciudad con la que se siente muy relacionada desde que fuera voluntaria allí en su juventud y que ha seguido visitando estas décadas. "Conocí Venecia enseñada por los italianos, que te enseñan los barrios menos turísticos donde viven realmente los vecinos venecianos", destaca.

La vuelta para los viajes de documentación le ha permitido ampliar ese círculo de amistades con libreros. "Es a ellos a los que iba preguntando por el carácter de los venecianos, como las tradiciones orales con los diablos y los puentes, los pactos que hacen los gondoleros, o con las stregas. Toda esa parte que se está perdiendo es la que me interesa", concluye.

